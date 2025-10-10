Robbie Williams kondigt tour aan rond nieuw album

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor de fans: Robbie Williams (51) gaat volgend jaar op tour en zijn nieuwe album ‘BRITPOP’ verschijnt eindelijk! De tour start op 4 februari in Glasgow, een paar dagen voordat het album uitkomt.

Uitgesteld wegens Taylor Swift

Oorspronkelijk stond BRITPOP gepland voor oktober, maar Robbie verplaatste de release naar februari om niet in concurrentie te komen met Taylor Swift en haar nieuwe album The Life of a Showgirl. Dat schrijft de BBC. Hij wil met BRITPOP zijn vijftiende nummer 1-album in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen, om mogelijk het record van The Beatles te evenaren. “Ik ben nog steeds groot, maar daar kan ik niet mee concurreren. Dus ik heb het verplaatst”, grapt de zanger.

Het album bevat samenwerkingen met grote namen zoals Chris Martin van Coldplay en Tony Iommi van Black Sabbath. Eerder dit jaar tourde Robbie al door Europa, inclusief twee spectaculaire shows in de Johan Cruijff ArenA. Fans kunnen zich dus opmaken voor een knallende start van 2026!

BEELD: GETTY IMAGES