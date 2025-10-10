Chelsea Fc V Paris Saint Germain: Final Fifa Club World Cup 2025 Robbie Williams

Robbie Williams kondigt tour aan rond nieuw album

Tekst: Denise Delgado

10/10/2025

Goed nieuws voor de fans: Robbie Williams (51) gaat volgend jaar op tour en zijn nieuwe album ‘BRITPOP’ verschijnt eindelijk! De tour start op 4 februari in Glasgow, een paar dagen voordat het album uitkomt.

Uitgesteld wegens Taylor Swift

Oorspronkelijk stond BRITPOP gepland voor oktober, maar Robbie verplaatste de release naar februari om niet in concurrentie te komen met Taylor Swift en haar nieuwe album The Life of a Showgirl. Dat schrijft de BBC. Hij wil met BRITPOP zijn vijftiende nummer 1-album in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen, om mogelijk het record van The Beatles te evenaren. “Ik ben nog steeds groot, maar daar kan ik niet mee concurreren. Dus ik heb het verplaatst”, grapt de zanger.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Zanger Robbie Williams op vakantie met prinses Eugenie

Het album bevat samenwerkingen met grote namen zoals Chris Martin van Coldplay en Tony Iommi van Black Sabbath. Eerder dit jaar tourde Robbie al door Europa, inclusief twee spectaculaire shows in de Johan Cruijff ArenA. Fans kunnen zich dus opmaken voor een knallende start van 2026!

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Harry en Meghan schitteren in New York in matchende outfits
Dít is waarom Angelina Jolie nooit meer terugkeert naar haar wijngaard
Viktor Verhulst wil eigen frituursnackfabriek: ‘Ik probeer mensen blij te maken’
Koning Willem-Alexander krijgt nieuwe persoonlijk adviseur

Uit andere media

Vriendin hond begrijpt je

Waarom je hond je beter begrijpt dan je denkt

Denk je weleens dat je hond precies aanvoelt hoe je je voelt? Dat klopt waarschijnlijk ook. Honden zijn ontzettend goed in het oppikken van signalen, en ze letten op veel meer dan alleen je woorden. Ze letten op hoe je beweegt, hoe je kijkt, hoe je stem klinkt én hoe je ruikt. En dat allemaal zonder dat jij het doorhebt.
Weekend Rtl Content Event 2023 Eddy Zoey

Eddy Zoëy deelt gezondheidsupdate na riskante operatie: ‘Geen gevoel meer in mijn rechteroor’

Eddy Zoëy (58) is deze week geopereerd aan het zeldzame Eagle-syndroom. Daarbij groeien botten vanuit de schedel richting de keel, wat veel pijn en klachten veroorzaakt. De presentator moet twee operaties ondergaan en is nu halverwege. De presentator moet twee operaties ondergaan en laat nu via Instagram weten dat hij halverwege is.
Party Jorik Scholten / Lil Kleine

Dít vindt André Hazes van zijn collega Lil’ Kleine: ‘Als het mijn zoon was, sloeg ik de tanden uit z’n bek’

“Het nationale ettertje Jorik Scholten – alias Lil’ Kleine – heeft maar weer eens een documentaire over zijn leven gemaakt”, zo schrijft Nieuwe Revu deze week. Om te vervolgen: “Wie zit er eigenlijk nog op het probleemgeval te wachten?” Het mannenblad belde een aantal mensen die iets mochten zeggen over de veelbesproken rapper. Onder anderen…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise