Zanger Robbie Williams op vakantie met prinses Eugenie

Tekst: Denise Delgado

Robbie Williams (51) en zijn vrouw Ayda Field (46) genieten van een zomerse vakantie in Portugal, samen met niemand minder dan prinses Eugenie (35). Op Instagram deelt Ayda vrolijke kiekjes van hun gezin, én twee gezellige foto’s met de Britse prinses.

Vakantiehuis

Eugenie en haar man Jack Brooksbank bezitten een vakantiehuis in het zuiden van het land, vlak bij Lissabon. ‘Obrigada #zomer #familietijd’, schreef Ayda bij de foto’s, die ze voorzag van Robbie’s hit Let Love Be Your Energy. Ook hun kinderen Charlie en Coco prijken op de zonnige beelden.

Op een van de foto’s poseren Ayda en Eugenie samen bij een smeedijzeren hek. In een andere zien we een spontane selfie van Ayda, Robbie en Eugenie bij zonsondergang.

Hechte vriendschap

De vriendschap tussen de twee stellen gaat al jaren terug. Ze leerden elkaar kennen via Sarah Ferguson, de moeder van Eugenie. Dat de band hecht is, bleek wel toen prinses Eugenie in 2018 dochter Teddy vroeg als bruidsmeisje op haar huwelijk.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @AYDAFIELDWILLIAMS