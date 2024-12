Jarige Taylor Swift trakteert fans op cadeautje

Taylor Swift heeft haar fans op haar 35e verjaardag getrakteerd op een cadeautje. Het bedrijf van de zangeres lanceerde vrijdag een speciale archiefwebsite, waarop verschillende video’s van beelden achter de schermen van muziekvideo’s te zien zijn.

Taylor Nation maakte het nieuws op Instagram bekend. “Het is de verjaardag van onze favoriete persoon”, aldus het Instagram-account. “Vier Taylors tijdperken op de gloednieuwe site en kijk achter de schermen bij een aantal van je favoriete muziekvideo’s.” Fans kunnen op de “Eras Archive” site ‘behind the scenes-content’ vinden van de video’s voor nummers als Fortnight, Karma, I Can See You, Bejeweled, Anti-Hero en Cardigan.

Afgelopen weekend kwam er een einde aan de wereldtournee van de zangeres, The Eras Tour.