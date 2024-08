Chris Martin en Dakota Johnson verbreken verloving

Chris Martin en Dakota Johnson hebben hun verloving verbroken. Dat meldt The Daily Mail vrijdag. De Coldplay-zanger en actrice waren sinds 2017 bij elkaar.

Een bron dicht bij het stel zegt dat Martin en Johnson “de afgelopen maanden wanhopig hun best hebben gedaan om hun relatie in stand te houden”. “Ze zullen altijd liefde voor elkaar hebben, maar ze zijn allebei tot de conclusie gekomen dat de relatie niet voor de lange termijn is. Ze wilden dat het werkte, maar dat is niet gelukt. Ze hebben nu geaccepteerd dat het het beste is om apart van elkaar verder te gaan.”

Martin is momenteel in Europa voor optredens van Coldplay. Johnson werd afgelopen weekend gefotografeerd bij haar huis in Malibu, terwijl ze haar hond uitliet. Op die foto’s droeg de actrice haar verlovingsring niet.