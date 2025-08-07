Robbie Williams en Ayda vieren 15 jaar huwelijk: ‘De juiste hoeveelheid gekte’

Tekst: Denise Delgado

Robbie Williams (51) en Ayda Field (46) zijn vandaag vijftien jaar getrouwd. Dat vieren zij met een liefdevolle terugblik op Instagram.

Ayda deelt een reeks oude foto’s van het stel en schrijft erbij: ’15 jaar liefde, gelach en precies de juiste hoeveelheid gekte. Ik zal voor altijd en nog een dag met jou die brug over blijven lopen. Fijne trouwdag lief.’

Huwelijk is grotendeels seksloos

Hoewel de romantiek tussen de twee nog springlevend is, speelt seks inmiddels een minder grote rol in hun relatie. In 2023 vertelden ze openhartig aan The Sun dat hun huwelijk grotendeels seksloos is, maar dat stoort hen niet. “Geen seks in een huwelijk is alleen een probleem als jullie niet op één lijn zitten,” vertelde Robbie destijds.

Robbie gestopt met testosteron

De zanger gaat verder: “Als de één het wil en de ander niet, als je verschillende verwachtingen of behoeften hebt.” Robbie’s libido daalde nadat hij stopte met testosteron als onderdeel van zijn behandeling tegen depressie. “De seks die we hadden toen ik aan de testosteron zat, was geweldig. Het was de hele tijd aan. We waren onverzadigbaar. Het zegt veel over hoeveel we eigenlijk van elkaar houden, want in die periode konden we niet van elkaar afblijven.” Nu kiest het stel liever voor samen op de bank met Netflix dan voor een avond in de slaapkamer.

Vier kinderen

De twee leerden elkaar in 2006 kennen tijdens de opnames van een documentaire. Voor Ayda sloeg de vonk niet meteen over, maar uiteindelijk viel ze toch voor de Britse popster. In 2010 trouwden ze en inmiddels zijn ze de trotse ouders van vier kinderen: Teddy, Charlie, Coco en Beau.

