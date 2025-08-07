Golden Globes First Time Nominee Celebration

Robbie Williams en Ayda vieren 15 jaar huwelijk: ‘De juiste hoeveelheid gekte’

Tekst: Denise Delgado

07/08/2025

Robbie Williams (51) en Ayda Field (46) zijn vandaag vijftien jaar getrouwd. Dat vieren zij met een liefdevolle terugblik op Instagram.

Ayda deelt een reeks oude foto’s van het stel en schrijft erbij: ’15 jaar liefde, gelach en precies de juiste hoeveelheid gekte. Ik zal voor altijd en nog een dag met jou die brug over blijven lopen. Fijne trouwdag lief.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Huwelijk is grotendeels seksloos

Hoewel de romantiek tussen de twee nog springlevend is, speelt seks inmiddels een minder grote rol in hun relatie. In 2023 vertelden ze openhartig aan The Sun dat hun huwelijk grotendeels seksloos is, maar dat stoort hen niet. “Geen seks in een huwelijk is alleen een probleem als jullie niet op één lijn zitten,” vertelde Robbie destijds.

Lees ook: Robbie Williams belooft Netflix-docu vol met ‘al mijn gebreken’

Robbie gestopt met testosteron

De zanger gaat verder: “Als de één het wil en de ander niet, als je verschillende verwachtingen of behoeften hebt.” Robbie’s libido daalde nadat hij stopte met testosteron als onderdeel van zijn behandeling tegen depressie. “De seks die we hadden toen ik aan de testosteron zat, was geweldig. Het was de hele tijd aan. We waren onverzadigbaar. Het zegt veel over hoeveel we eigenlijk van elkaar houden, want in die periode konden we niet van elkaar afblijven.” Nu kiest het stel liever voor samen op de bank met Netflix dan voor een avond in de slaapkamer.

Vier kinderen

De twee leerden elkaar in 2006 kennen tijdens de opnames van een documentaire. Voor Ayda sloeg de vonk niet meteen over, maar uiteindelijk viel ze toch voor de Britse popster. In 2010 trouwden ze en inmiddels zijn ze de trotse ouders van vier kinderen: Teddy, Charlie, Coco en Beau.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Marius Borg Høiby raakt diplomatiek paspoort kwijt na privégebruik
Victor Vlam zou Jan Slagter minder aan talkshowtafels plaatsen
Dave Roelvink en Marijn Kuipers vieren een jaar samen
Lale Gül geeft schoorvoetend maar overtuigd toe: ‘Team Douwe Bob’

Uit andere media

Sante Vrouw Heeft Liefdesverdriet

Wil je (eigenlijk niet) weten: zo lang duurt liefdesverdriet

Moe, down, misselijk en intens verdrietig: een gebroken hart is veel meer dan een beetje sip zijn Maar hoe lang duurt dat eigenlijk, dat verdriet na een verbroken relatie?
Party Jim Bakkum

Jim Bakkum deelt tip voor fijne vakantie

Jim Bakkum geniet momenteel van een vakantie met zijn gezin. Via Instagram deelt hij een inzicht dat hij deze keer voor het eerst toepast. In een video die hij online zette, is zijn gezin te zien tijdens hun vakantie, met daaroverheen de tekst: “Ik pas dit voor het eerst toe deze vakantie:”. In de caption legt hij uit hoe een kleine verandering in zijn mindset leidt tot een veel relaxtere sfeer tijdens hun reis.
Weekend Dave Franco

Gaat Dave Franco de rol van Luigi Mangione op zich nemen in film?

Dave Franco heeft voor het eerst gereageerd op de berichten dat hij Luigi Mangione zou moeten spelen in een mogelijke film over de moord op UnitedHealthcare-topman Brian Thompson.
Vriendin Schermafbeelding 2025 08 06 Om 13.27.29

Sabrines zoon Siebe (11) heeft een zeldzame spierziekte

Alle ouders vinden hun kinderen natuurlijk speciaal, maar soms is er iets éxtra bijzonders te vertellen. Deze keer is Sabrine (44) aan het woord over haar zoon Siebe (11), die een zeldzame spierziekte heeft. 
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise