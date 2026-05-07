Lisa Loeb deelt eerlijk verhaal over mentale problemen tijdens zwangerschap

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lisa Loeb heeft openhartig gedeeld dat ze tijdens haar zwangerschap met een depressie kampte. Op Instagram vertelt ze daarover in het kader van World Maternal Mental Health Day.

Met haar verhaal wil Lisa Loeb benadrukken hoe belangrijk het is om over mentale problemen rond zwangerschap te praten. Hoewel ze vooraf wist dat ze een verhoogd risico had op een postnatale depressie, overviel het haar alsnog hoe zwaar de periode werd.

Lees ook: Lisa Loeb bevestigt aangifte van doodsbedreiging na Slimste Mens

Voorbereid de zwangerschap in

Lisa wist al vroeg dat ze extra alert moest zijn. ‘Ik heb een angststoornis en heb eerder depressies gehad, dus ik ging niet bepaald onbevangen de zwangerschap in.’ In overleg met haar psychiater bleef ze antidepressiva gebruiken en kreeg ze begeleiding van experts op het gebied van zwangere vrouwen met mentale problemen. Daardoor dacht ze goed voorbereid te zijn, maar haar angsten rond de baby, de bevalling en het moederschap werden steeds groter.

Groot contrast met online beelden

De zwangerschap die Lisa zelf ervoer, stond ver af van wat ze online voorbij zag komen. ‘Ik voelde me kwetsbaar en sloot me er mentaal zoveel mogelijk voor af.’ In het derde trimester kwam ze in een postnatale depressie terecht, iets waarvan ze niet had verwacht dat het al tijdens de zwangerschap kon gebeuren. Later bleek ook haar medicatie een rol te spelen. ‘Achteraf bleek dat niet alleen iets psychisch te zijn. Zwanger zijn verandert je lichaam nogal. Dat is ook de bedoeling, anders zou het een vrij matig systeem zijn. Maar ik had inmiddels ook ongeveer een liter extra bloed in mijn lijf, waardoor de dosering van mijn medicatie te laag was geworden.’

Tekst gaat verder onder post.

Schaamte en angst

Lisa schaamde zich voor wat ze voelde. ‘Omdat een zwangerschap het mooiste zou moeten zijn wat je kan overkomen. Omdat je blij hoort te zijn. Dankbaar. Stralend. Omdat je blijkbaar een soort door hormonen verlichte vruchtbaarheidsgodin hoort te worden, en niet een uitgeput mens met wallen, slapeloosheid en een hoofd dat de hele dag rampscenario’s op repeat zet.’ Niet de depressie zelf vond ze het engst, maar vooral de gedachte dat die depressie iets over haar zei.

Niet alleen dragen

Inmiddels gaat het goed met Lisa, maar toch wil ze haar verhaal delen. ‘Voor sommige vrouwen is zwangerschap ook angst. Eenzaamheid. Schaamte. Slapeloosheid. Controleverlies. Mist.’ Ze benadrukt dat dit iemand geen slechte moeder maakt. ‘Het maakt je een mens’, schrijft Lisa. Ze sluit af met een boodschap aan anderen: ‘Soms begint moeder worden niet met roze wolken. Soms begint het met mist. Maar je hoeft dat niet in je eentje te dragen.’

Bekijk ook