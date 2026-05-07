Voor het eerst sinds 1999 weer livemuziek op Eurovisie Songfestival

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor het eerst sinds 1999 mag er weer live een instrument worden bespeeld tijdens een liveshow van het Eurovisie Songfestival. De organisatie maakt een uitzondering voor de Finse deelnemer Linda Lampenius.

De 56-jarige violiste had daar nadrukkelijk om gevraagd bij de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Zij treedt samen met zanger Pete Parkkonen op met het nummer Liekinheitin.

Viool als extra stem

Volgens Linda kan Liekinheitin niet zonder live vioolspel. Het duo stelt dat de zang van Pete en de viool in het nummer een dialoog aangaan. De viool zou daarmee vooral een extra stem zijn en niet zozeer een muziekinstrument.

Uitzondering op strenge regels Eurovisie Songfestival

Waarom de EBU dit keer toestemming geeft, is niet bekend. Normaal gesproken is de organisatie geen voorstander van livemuziek op het podium, omdat het technisch te veel gedoe zou zijn om tijdens een liveshow alle instrumenten van de verschillende acts aan te sluiten en af te stemmen. Sinds 2004 staat zelfs in de reglementen dat er geen livemuziek gemaakt mag worden.

Mondharmonica als maas in de wet

Alle muziek wordt daarom vooraf opgenomen en tijdens de liveshows via speakers afgespeeld. De zang is wel live. Vorig jaar bespeelde de Italiaan Lucio Corsi nog mondharmonica op het podium. Hij kon dat doen omdat het instrument geen kabels nodig heeft en het geluid werd opgevangen door de zangmicrofoon.

Linda en Pete gelden als een van de favorieten voor de winst van het Eurovisie Songfestival. Het duo treedt dinsdag eerst op tijdens de eerste halve finale. De finale van het Songfestival in Wenen is volgende week zaterdag.

Bron: NOS