Switzerland Eurovision Song Contest Songfestival

Artiesten willen boycot Eurovisie Songfestival vanwege Israëlische deelname

Tekst: Denise Delgado

21/04/2026

Meer dan duizend muzikanten hebben zich uitgesproken voor een boycot van het Eurovisiesongfestival vanwege de deelname van Israël. De oproep staat in een open brief van de actiegroep No Music for Genocide, die dinsdag werd gepubliceerd. Onder de ondertekenaars bevinden zich onder anderen Massive Attack, Peter Gabriel, Macklemore en ook Nederlandse artiesten zoals Sophie Straat.

Rusland wel uitgesloten na invasie

In de brief stellen de artiesten dat het songfestival volgens hen wordt gebruikt om het optreden van Israël in Gaza te normaliseren. Ook wijzen zij erop dat Rusland na de invasie van Oekraïne wel van het festival werd uitgesloten, terwijl Israël nog altijd welkom is. De brief roept publieke omroepen, artiesten en fans op om het evenement te boycotten zolang de Israëlische omroep KAN niet wordt uitgesloten.

Teruggetrokken omroepen

De actievoerders noemen in hun brief ook verschillende omroepen die zich al hebben teruggetrokken of een boycot hebben aangekondigd, waaronder die uit Spanje, Ierland, IJsland, Slovenië en Nederland. In Nederland maakte AVROTROS vorig jaar officieel bekend dat deelname aan het Eurovisiesongfestival 2026 niet mogelijk is zolang Israël door de EBU wordt toegelaten.

Niet zwijgen

De pro-Palestijnse organisatie BDS Nederland schaarde zich eveneens achter de oproep. Volgens de brief moeten artiesten en omroepen hun collectieve invloed gebruiken en niet zwijgen over wat zij zien als een principiële kwestie. De campagne sluit af met de boodschap: ‘No stage for genocide’.

De discussie over Israël op het songfestival speelt al langer. De EBU heeft Israël de afgelopen jaren niet uitgesloten, ondanks aanhoudende kritiek uit de muziek- en mediawereld. Het Eurovisiesongfestival 2026 vindt plaats in Wenen.

