Om déze reden stopt Leendert uit B&B Vol Liefde met zijn B&B

Tekst: Lisa Manche

Leendert uit B&B Vol Liefde gooit de deuren van zijn B&B dicht. Na zes jaar zet hij een streep onder zijn tijd in de Belgische Ardennen om nieuwe avonturen aan te gaan. Hij vertelt aan ‘RTL Boulevard’ waarom hij stopt.

Reizen door Europa

Leendert kocht zijn B&B in een oude watermolen zes jaar geleden. In die tijd heeft hij er een fijne plek van gemaakt waarin hij veel gasten heeft mogen ontvangen. Maar inmiddels heeft de B&B-eigenaar andere toekomstplannen. ‘Ik heb het reizen door Europa ontdekt’, vertelt hij. Het reizen bleek lastig te combineren met de B&B, waarna hij besloot om zijn plek te verkopen.

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Op zoek naar nieuwe droomplek

Het afgelopen jaar heeft Leendert al geen nieuwe gasten meer aangenomen en inmiddels is hij zelfs gestopt met zijn B&B om meer vrijheid te krijgen. ‘Daar paste een landgoed en gasten niet meer bij’. Het was niet makkelijk om zijn B&B achter zich te laten. ‘Dat is toch wel een dingetje, maar ik ga een nieuwe droomplek vinden.’

Oud-deelnemers op bezoek

Leendert is nog op zoek naar een nieuwe woning, die mogelijk ook in Nederland kan zijn. Toch sluit hij een avontuur in het buitenland ook niet uit. En hoewel Leendert in zijn eentje op zoek is, laat hij met een knipoog weten ‘nog steeds beschikbaar’ te zijn. Voordat Leendert de deuren voorgoed sluit, komen in juli nog verschillende oud-deelnemers van B&B Vol Liefde bij hem langs. ‘Misschien nog even van de hottub en de sauna genieten’, lacht hij.

Leendert is niet de enige kandidaat uit B&B Vol Liefde die besloten heeft te stoppen met zijn B&B. Ook Iris stopt met haar B&B in Griekenland. In deze video legt ze uit waarom.

BRON: RTL BOULEVARD