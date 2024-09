B&B Vol Liefde’s ‘verrassingspaar’ Thalia en Harry uit elkaar: ‘Geen idee waar ze is’

In het vorige seizoen van B&B Vol Liefde leek B&B-houder Leendert zijn hart te hebben verloren aan de exotische Thalia en Harry reisde af naar de B&B van publiekslieveling Debbie in Spanje in een – tevergeefse – poging haar hart te stelen. Tot iedereens verbazing bleek na de reünie dat Thalia niet alleen niet langer samen was met Leendert, maar dat de vonk was overgesprongen tussen haar en Harry. Maar dat mocht niet lang duren, vertelt Harry aan B&B De Podcast...

“In de pers leek het veel langer te zijn dan dat het was. Ik heb haar een paar weken na de reünie nog een keer ontmoet, toen hebben we een maandje tot zes weken iets met elkaar gehad. Maar dat is geen succes gebleken”, aldus Harry. Sterker nog: hij heeft geen idee waar ze vandaag de dag is gebleven… “Ik weet niet eens waar ze is, want ze is gewoon van de aardbodem verdwenen. Ik heb nog weleens met Leendert contact, maar hij weet ook niet waar ze is. Heel mysterieus.”

Beeld: RTL Boulevard

Oplichting

Thalia kwam stevig onder vuur te liggen toen aan het licht kwam dat er in 2019 aangifte van oplichting tegen haar is gedaan. Twee dames vertelden aan RTL Boulevard dat Thalia duizenden euro’s had gestolen van hun verzwakte vader. Een reactie van Thalia bleef uit.

Verliefd op Semma

En Leendert? Die vertelde onlangs aan RTL Boulevard dat Cupido toch raak heeft geschoten. “Ik ben gewoon verliefd”, jubelde hij, en wel op ene Semma. De twee maakten zelfs vakantieplannen, maar hoe dat is afgelopen..?

Bekijk hieronder beelden van de B&B Vol Liefde-reünie, waarin Leendert en Thalia vertellen dat hun liefdesavontuur voorbij was (en waar, achter de schermen, de vonk tussen Thalia en Harry oversprong).