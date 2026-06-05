In déze serie speelt prins Pieter-Christiaan een rol

Tekst: Lisa Manche

Flikken Rotterdam

Op Instagram deelt prins Pieter-Christiaan dat hij weer op de buis te zien is. ‘Super leuk weer een cliënt te mogen verdedigen in Flikken Rotterdam’, schrijft Pieter-Christiaan bij de beelden.

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Twee zinnen

In ‘zijn’ aflevering in het vorige seizoen van Flikken Rotterdam was de prins kort te zien in de gastrol als advocaat. ‘Je moet je er vooral niet teveel bij voorstellen’, zei de prins destijds tegen RTL Boulevard. Hij had weliswaar twee zinnen, maar veel kijkers herkenden hem meteen.

Leuk om te figureren

Pieter-Christiaan kreeg de rol via zijn goede vriend en acteur Mark van Eeuwen. De twee kennen elkaar al sinds hun studententijd in Delft. ‘Ik had tegen Mark gezegd: ‘Ik vind het gewoon leuk om een keer te figureren.’

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Uit film geknipt

De prins speelde eerder al een figurantenrol in De Slag om de Schelde, maar helaas werd die scène uit de film geknipt. ‘Ik heb mijn baard afgeschoren en ben naar de set gegaan voor Jan met de korte achternaam… Allemaal voor niets’, zei hij. Over zijn rol in Flikken Rotterdam grapte hij vorig jaar dat die er moeilijker uit te knippen is.

Bij Radio 538 vertelde Pieter-Christiaan eerder over zijn kleine rol in Flikken Rotterdam.