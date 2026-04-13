Prins Pieter-Christiaan moet Rotterdamse marathon voortijdig staken

Tekst: Denise Delgado

Prins Pieter-Christiaan heeft zondag de marathon van Rotterdam niet kunnen uitlopen. Via Instagram laat hij weten dat hij de race na 18 kilometer moest beëindigen vanwege lichamelijke klachten.

14 kilometer

Volgens de prins begon de wedstrijd nog goed, ondanks de wind en de warmte. Rond 14 kilometer merkte hij echter dat er iets niet helemaal goed voelde. Vier kilometer later namen de klachten toe: zijn spieren liepen vast en ook zijn maag begon op te spelen.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Verdergaan was volgens Pieter-Christiaan geen verstandige keuze. Wel laat hij weten dat het hem pijn doet dat hij de marathon niet heeft kunnen afmaken.

Marathon van Berlijn

De prins is bepaald geen onbekende op de lange afstand. Zo liep hij in 2024 nog de marathon van Berlijn uit. Ook vorig jaar stond hij aan de start in Rotterdam, waar hij finishte in 3 uur, 12 minuten en 28 seconden. Over dat resultaat was hij toen erg tevreden.

