Prins Pieter-Christiaan loopt mee met marathon van Rotterdam

Ook zijn moeder blijft sportief: ondanks haar 82 jaar is prinses Margriet nog altijd actief. Recent liep ze echter een breuk in haar bovenarm op na een ongelukkige val bij een schaatsevenement in Heerenveen.

Met startnummer 201 en een sportieve zonnebril staat de prins aan de start van de 42,195 kilometer lange route door de Maasstad. Het is niet zijn eerste keer: Pieter-Christiaan heeft al meerdere marathons gelopen . Nu is het Rotterdam dat op zijn hardlooplijstje staat, met bekende punten als de Erasmusbrug, de Coolsingel en het Kralingse Bos op de route.

De Nederlandse royals laten zich regelmatig van hun sportieve kant zien. Dit keer is het prins Pieter-Christiaan van Oranje (53) die meedoet aan de 44e editie van de marathon van Rotterdam. Op Instagram deelt hij trots een foto van zichzelf in hardloopoutfit.

