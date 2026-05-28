Matthijs van Nieuwkerk keert terug op tv met nieuw programma

Tekst: Lisa Manche

Na een lange periode van afwezigheid keert Matthijs van Nieuwkerk eind dit jaar terug op televisie met een nieuw programma op SBS6. Dat laat de zender weten in een persbericht.

Matthijs en Shirma

Matthijs reist voor het muziekprogramma SOULSISTER – Shirma & Matthijs in het voetspoor van Aretha samen met Shirma Rouse door de Verenigde Staten. Ze trekken langs plekken die belangrijk waren in het leven van Aretha Franklin. Het duo staat stil bij haar muzikale erfenis en invloed en Shirma deelt persoonlijke verhalen.

Contract bij SBS6

De presentator heeft een contract getekend bij SBS6. ‘We starten met dit programma en kijken daarna stap voor stap verder’, zegt een woordvoerster van Talpa Network. ‘Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele vervolgplannen.’

‘Kan geen nee zeggen’

Matthijs kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan. ‘Tegen Shirma kan ik natuurlijk geen nee zeggen’, staat er in het persbericht. ‘We hebben samen veel plezier gemaakt op tv en het laatste jaar op het toneel. Zij is straks onze hart-en-zielgids in de wereld van de Queen of Soul. Een paar weken samen op pad. Hartstikke leuk. Ik kijk, luister, vraag, verwonder en draag af en toe de koffers.’

Droom

Voor Shirma is het programma een droom die werkelijk wordt. ‘Aretha Franklin loopt als een rode draad door mijn leven. Nu kan ik eindelijk die reis maken waar ik al jaren van droom: terug naar de oorsprong van de muziek die mijn levenswerk bepaalt’, laat de zangeres weten. ‘Dat ik dit verhaal nu mag vertellen, voelt als een bekroning en een nieuwe stap. En dat Matthijs direct ja zei op mijn vraag of hij mijn reisgenoot wilde zijn, maakt mij zeer gelukkig.’

Eerder dit jaar lag Matthijs van Nieuwkerk onverwachts in het ziekenhuis vanwege acute gezondheidsproblemen.

BRON: TALPA NETWORK