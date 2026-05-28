Marcel Musters is schuldenvrij na inzamelingsactie

Tekst: Lisa Manche

Marcel Musters laat weten schuldenvrij te zijn na zijn actie ‘Hallo Medemens’. De voormalig acteur heeft binnen één dag voldoende geld opgehaald om zijn schulden af te lossen.

Schuld opgebouwd

Marcel kon vanwege lichamelijke en mentale problemen de afgelopen jaren niet werken en had een schuld opgebouwd. Dinsdag deed hij een oproep aan zijn volgers op Instagram om allemaal 1 euro over te maken.

Zware jaren

In de openhartige video op Instagram vertelde Marcel dat hij een paar zware jaren achter de rug heeft en dat hij rustig aan moest doen. ‘Ook mijn hart bleek niet goed te zijn. Daarom moest ik verhuizen naar een benedenwoning. Daar ben ik heel blij om, maar heb wel allerlei schulden moeten maken ook omdat ik veel medische kosten zelf moest betalen”, legde hij uit.

Niet meer acteren

Hoeveel schulden de acteur had, wilde hij niet zeggen. Het plan was om rond zijn verjaardag op 6 juni te laten weten hoe de actie is verlopen. Nu de schulden zijn afgelost, kan hij naar eigen zeggen leven van ‘mijn pensioentje en mijn AOW’. De kans dat hij weer gaat acteren, is volgens Marcel klein: ‘Door mijn hartkrampen kan ik ’s ochtends niet garanderen dat ik de hele dag op de set kan staan.’

Maandelijkse actie

Marcel wil niet stoppen met zijn actie Hallo Medemens. ‘Er zijn heel veel Nederlanders die net als ik worstelen met financiële problemen’, zegt hij. ‘Dit is blijkbaar een goede manier om hulp te vragen. Deze blijk van aandacht en liefde verdienen ook onbekende mensen, niet alleen een halfbekende Nederlander zoals ik.’ Hij wil de actie daarom maandelijks herhalen.