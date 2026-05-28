Leontine Ruiters en Jada Borsato betrokken bij auto-ongeluk op Ibiza

Tekst: Lisa Manche

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn op Ibiza betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Op Instagram schrijft Leontine dat een automobilist frontaal op de taxi botste waar zij en haar dochter in zaten.

Frontale botsing

De ex-vrouw van Marco Borsato deelt op Instagram wat er gebeurt is ‘om te voorkomen dat dit verhaal een eigen leven gaat leiden met onjuistheden.’ Ze vertelt dat een bestuurder onder invloed de verkeerde kant van de rotonde opreed en op hun weghelft terechtkwam. Dat resulteerde in een frontale botsing met hun taxi.

Met verwondingen naar ziekenhuis

Leontine schrijft dat zij en Jada met meerdere verwondingen in het ziekenhuis werden opgenomen. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en maken ze het ‘naar omstandigheden goed’.

Verwerken

‘Het is een heftige gebeurtenis en iets wat wij de komende tijd een plek zullen moeten geven’, schrijft Leontine. Ze bedankt de zorgverleners die hen de afgelopen dagen hebben geholpen. Ook vraagt ze om ‘rust, ruimte en privacy’ om de gebeurtenis te kunnen verwerken en ervan te herstellen.