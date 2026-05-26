Jada Borsato over keerzijde roem: ‘Vooroordelen bestaan altijd’

Tekst: Emelie van Kaam

Jada Borsato heeft van huis uit altijd meegekregen wat de waarde van geld is. En dat je er hard voor moet werken. Want wie denkt dat de jonge zangeres zomaar van alles van pappie en mammie krijgt, heeft het mis, deelt ze deze week in Weekend. “Dan ken je me duidelijk niet.”

Omdat Jada Borsato twee bekende ouders heeft, denken mensen dat ze alles op een presenteerblaadje krijgt en dat haar bankrekening overstroomt van de centen. Maar niets is minder waar. “Mijn ouders komen geen van beiden uit een heel welvarend gezin. Zij hebben allebei geleerd om hard te werken voor hun geld. Mijn moeder liet ons zien wat de waarde van geld was, en ze liet het ons ook beseffen.”

Confronterend

Leontine Ruiters leerde haar kinderen dankbaar te zijn en dat is Jada dan ook. “Voor alles, voor elke kans die op mijn pad komt. En ook dat we een dak boven ons hoofd hebben en iedere avond kunnen eten, want ook dat is niet vanzelfsprekend. Ik heb dat van heel dichtbij gezien, toen ik met papa (Marco Borsato, red.) voor Warchild naar Libanon ging. Heel aangrijpend en confronterend.”

Vooroordelen

Maar de buitenwereld, die uiteraard niet altijd weet wat voor opvoeding Jada en haar broers hebben gehad, heeft een ander beeld van haar. Mensen denken vaak dat ze alles zomaar van haar ouders krijgt. “Dat hoor ik al m’n hele leven. Ook daar raak je aan gewend, dat mensen dat beeld van je hebben. Maar dan ken je me duidelijk niet. Vooroordelen zullen er altijd zijn, dat hoort er gewoon bij.”

