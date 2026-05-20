Liedschrijver André Hazes adviseert: ‘Geen liedje met schoonvader’

Tekst: Emelie van Kaam

Na een tegenvallende tijd bij een ander schrijversteam is André Hazes weer terug op zijn oude, vertrouwde honk. En daar is liedjesschrijver Bram Koning maar wat blij mee. Hij hoopt samen met André een nieuwe hit te schrijven, maar er zijn ook keuzes waar hij tegen adviseert, deelt hij deze week in Weekend. “Een liedje opnemen met zijn schoonvader zou ik niet doen.”

Na een uitstapje naar het team van Billy Dans is André Hazes terug bij zijn oude schrijversteam. Want hoewel Billy voor andere artiesten hit na hit weet te produceren, bleef dat succes voor André uit. Liedjesschrijver Bram Koning is maar wat blij met zijn terugkomst. “De eerste ontmoeting was helemaal niet ongemakkelijk. Ik ben samen met André naar de studio gereden, hij pikte me thuis op. We hebben ouderwets gelachen in de auto en natuurlijk over muziek gesproken. Er was geen oud zeer.”

Lees ook: André Hazes deelt beelden van ontmoeting Noa Braaf en zoon Dré: ‘Trots op hoe we het doen’

Niet doen

Bram hoopt samen met André natuurlijk een knaller van een hit te maken, maar er zijn ook dingen waar hij hem tegen adviseert, bijvoorbeeld het opnemen van een liedje met zijn schoonvader Denny Braaf. “Nee, dat zou ik niet doen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor Denny, maar ik raad het André niet aan. Ik vind het er te dik bovenop liggen.”

Moeilijk

Daarnaast denkt Bram dat André en Denny niet per se een goede combinatie zouden zijn qua muziek. “Ik snap dat André met bijvoorbeeld Mart Hoogkamer iets heeft opgenomen, maar dit vind ik moeilijk. Ook omdat het een familierelatie is. Moet je dan ineens samen een duet uitbrengen? Het is helemaal zijn eigen keuze natuurlijk, maar voor mij niet voor de hand liggend.”

Lees het hele interview met Bram Koning, de liedjesschrijver van André Hazes, in Weekend editie 21, vanaf 20 mei in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.