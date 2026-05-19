Jet de Nijs vindt steun bij puberzoon: ‘Hij haalt me uit verdriet’

Tekst: Emelie van Kaam

Een jaar na het overlijden van haar man Rob is Jet de Nijs uiteraard nog altijd erg verdrietig om dit verlies. Maar dagenlang huilend in bed liggen doet ze niet omwille van haar zoon Julius. Ze moet immers ook voor hem zorgen en wil hem niet met haar verdriet opzadelen. Al is hij wel een grote steun en toeverlaat voor haar, deelt ze deze week in Weekend. “Hij is een extra motivatie om in actie te komen.”

Iets meer dan een jaar geleden overleed Rob de Nijs en het gemis is nog altijd groot voor zijn vrouw Jet. Maar gelukkig heeft ze haar veertienjarige zoon Julius, aan wie ze veel steun heeft. “Hij is het typische voorbeeld van in het nu leven. Soms zie ik Rob onverwachts op televisie verschijnen en daar moet ik altijd van slikken. Juul grijpt dan mijn hand en zegt dan: “Zullen we de tv even uitdoen?”.”

Lees ook: Jet de Nijs herdenkt Rob op eerste sterfdag: ‘Nog steeds val ik huilend in slaap’

Meeslepen

Jet realiseert zich dat Julius zich zeer bewust is van het grote verdriet van zijn moeder en dat haar verdriet anders is dan dat van hem. “En dat is ook niet erg, maar daardoor ga ik er bewuster mee om. Soms laat ik me meeslepen in dat verdriet en dan haalt hij me er weer uit door te zeggen: “Komt goed mam”.”

Motivatie

Doordat ze als moeder wil zorgen voor Julius probeert Jet er ondanks haar verdriet elke dag het beste van te maken. “Hij heeft er niets aan als ik hele dagen in bed zou liggen. En ikzelf ook niet, dat moge duidelijk zijn. En dat doe ik ook niet. Maar hij is wél een extra motivatie om in actie te komen.”

Lees het hele interview met Jet de Nijs in Weekend editie 21, vanaf 20 mei in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.