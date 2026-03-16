Jet de Nijs herdenkt Rob op eerste sterfdag: ‘Nog steeds val ik huilend in slaap’

Tekst: Denise Delgado

Jet de Nijs (57) staat op Instagram stil bij de eerste sterfdag van haar man Rob de Nijs. Ze schrijft dat het gemis haar nog dagelijks raakt en dat ze nog steeds momenten heeft waarop ze huilend in slaap valt.

In haar bericht beschrijft Jet hoe ze na Robs overlijden eerst de uren telde, daarna de dagen en later de weken. Langzaam verdween dat tellen, schrijft ze. De seizoenen gingen voorbij en het leven liep weer door, ’tot vandaag’, want nu is het precies een jaar geleden dat Rob overleed: ‘365 dagen ben jij niet meer bij ons.’

Sterkte handen

Jet schrijft dat er veel is veranderd in het afgelopen jaar, maar dat het verdriet is gebleven. De zon komt elke ochtend weer op, maar iemand die onmisbaar was, komt niet terug. Ze zegt dat het niet went en niet zachter wordt. Ook mist ze Robs ‘sterke handen’, die volgens haar zoveel hebben gedragen.

Liefde die blijft

Tegelijk benadrukt Jet dat er ook iets blijvends is: de liefde die ze samen hebben gekend. Ze noemt het een liefde die de dood overstijgt: ‘Handen die mij vasthielden, die mij geruststelden. Handen die mijn gezicht vonden als woorden niet nodig waren. Maar er blijft iets anders. De liefde die we hebben gekend. Die liefde die de dood overstijgt.’ Jet schrijft dat ze gelooft dat Rob trots op haar is, op hoe ze verdergaat en op de stappen die hun zoon Julius zet.

Onder het bericht reageren veel volgers met hartjes en steunwoorden. Mensen wensen Jet sterkte en benadrukken dat herinneringen blijven.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JETDENIJS