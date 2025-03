Jet de Nijs emotioneel: ‘Oorverdovend stil zonder jou’

Waarom stierf zijn oma in een psychiatrisch ziekenhuis? Frank Lammers zoekt het uit…

In een nieuwe aflevering van ‘Verborgen Verleden’ staat vanavond acteur Frank Lammers centraal. De geboren Brabander, bekend van zijn rol als Ferry in ‘Undercover’ en als het gezicht van de Jumbo Supermarkten, duikt in het programma in zijn familiegeschiedenis.