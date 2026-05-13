Francis van Broekhuizen trapt in cybercrime: ‘Belazerd en gehackt!’

Tekst: Emelie van Kaam

Toen Francis van Broekhuizen werd uitgenodigd voor een Amerikaanse podcast, maakte haar hart een sprongetje. Alleen bleek er helemaal geen podcast te zijn. Het was een slimme truc van een cybercrimineel om haar de gegevens van haar Facebook-account te ontfutselen. “En die heb ik nog gegeven ook!” bekent ze deze week in Weekend.

Francis van Broekhuizen werd onlangs het slachtoffer van cybercrime. Iemand probeerde haar Facebook-account te hacken, omdat ze dachten dat ze via die weg aan geld konden komen. “Die vent die me heeft belazerd en gehackt heb ik zelfs nog aan de telefoon gehad”, aldus een onthutste Francis.

AI

Francis had een prettig telefoongesprek met de desbetreffende man, iets dat ze later ook aan de politie heeft aangegeven. “Later begreep ik dat die vent iets met AI had gefabriceerd. Hij kwam met een uitnodiging voor een podcast in Amerika. En ik ben zo’n egotripper die dan denkt: o leuk, ze willen me spreken!”

Gegevens

Maar het bleek een oplichter die de gegevens van Francis probeerde te bemachtigen om zo in haar Facebook-account te kunnen. “En het erge is: ik heb hem mijn gegevens ook nog gegeven! Het is gelukkig allemaal teruggedraaid, er was namelijk helemaal geen geld te halen.”

