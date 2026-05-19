Marijn Kuipers geraakt door kijkers na documentaire over boulimia

Tekst: Evelien Berkemeijer

De documentaire Het Dubbelleven Van Marijn Kuipers is sinds gisteravond te streamen op NPO Start. Ook was de documentaire die avond op televisie te zien.

Marijn Kuipers deelt nu op sociale media dat de reacties haar hebben geraakt. Ze schrijft dat ze overweldigd is door de hoeveelheid kijkers en berichten die ze heeft ontvangen.

Veel reacties na uitzending

‘Ik ben echt overweldigd door hoeveel van jullie gisteravond meteen hebben gekeken en nog meer door alle liefdevolle berichten die ik heb ontvangen’, schrijft Marijn in haar nieuwe post.

Herkenning bij kijkers

Volgens Marijn raakt het haar vooral hoeveel mensen zich herkennen in haar verhaal. ‘Wat mij het meeste raakt, is hoeveel van jullie je herkennen in dit verhaal. Een strijd die zó eenzaam kan voelen, terwijl ik nu zie hoeveel mensen hier in stilte mee worstelen of hebben geworsteld. Echt, een groot deel van de berichten die ik hierover krijg, komt van mensen die hetzelfde meemaken.’

Boodschap aan anderen

Marijn richt zich ook tot mensen die zelf worstelen met boulimia. ‘Dus als jij dit ook voelt: je bent absoluut niet alleen. Ook zoveel berichten van bekenden voor mij die hiermee struggelen waarvan ik het nooit he geweten. Er ís hulp. En erover praten helpt echt. Hoe spannend dat ook voelt. Gun jezelf rust, zachtheid en de kans om hieruit te komen want aan de andere kant ligt zoveel meer moois dan je je nu misschien kunt voorstellen.’

Dubbelleven

In Het Dubbelleven Van Marijn Kuipers laat Marijn zien hoe achter haar online leven een realiteit van controle, schaamte en zelfdestructie schuilgaat: de eetstoornis boulimia. Wat begint als een bekentenis aan haar moeder, wordt een confrontatie met zichzelf en de geheime wereld die ze jarenlang in stand hield. De documentaire krijgt ook kritische reacties, maar daar gaat Marijn in haar nieuwe post niet op in.