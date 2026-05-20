Ronald Koeman jr. scoort buiten het veld met babynieuws

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ronald Koeman jr. heeft mooi nieuws gedeeld: de keeper wordt vader.

De 30-jarige doelman maakte het babynieuws bekend via Instagram. Samen met zijn vriendin Kiki deelde Ronald Koeman jr. een foto van de echo. Bij het beeld schrijft Kiki: ‘Our family is growing’.

Blij nieuws voor Ronald Koeman jr. en Kiki

Ronald staat sinds 2021 onder contract bij SC Telstar en speelde eerder voor Almere City en TOP Oss. Het babynieuws volgt kort nadat de Telstar-doelman afgelopen december zijn Kiki ten huwelijk vroeg.

Reacties stromen binnen

Onder de Instagramfoto komen al snel veel felicitaties binnen. Ook bekende Nederlanders laten van zich horen met grappen onder het bericht. Zo schrijft Najib Amhali: ‘Al weer raak’, terwijl Ragnar Oratmangoen reageert met: ‘Ronald jr jr.’.

Grapjes over de doelman

Najib Amhali is niet de enige die grapt over zijn werk als keeper. Onder het bericht verschijnen meerdere grappen over ‘raak schieten’. Zo schrijft nog iemand: ‘Man schiet alles raak, gefeliciteerd.’ Daarmee wordt het babynieuws van Ronald en Kiki niet alleen warm, maar ook met de nodige humor ontvangen.