Fernando Alonso wordt vader en reist later af naar Japan voor F1

Tekst: Denise Delgado

Babynieuws in de Formule 1-wereld: Fernando Alonso wordt vader. De Spanjaard reist daardoor pas later af naar Japan en slaat donderdag de mediadag voor de Grand Prix in Suzuka over. Vrijdag wordt hij wel gewoon op het circuit verwacht.

De tweevoudig wereldkampioen komt op vrijdag overigens niet in actie tijdens de eerste vrije training. Aston Martin had al aangekondigd dat rookie Jak Crawford in dat sessieonderdeel zijn plaats inneemt. Over de precieze reden van Fernando’s latere aankomst doet het team verder geen uitspraken. Spaanse media meldden eerder dat de geboorte rond maart 2026 wordt verwacht.

De tekst gaat verder onder het X-bericht.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Fernando zelf heeft dat nieuws voor zover bekend niet publiekelijk bevestigd. Daarom houdt Aston Martin het ook bij een korte verklaring, waarin alleen staat dat alles in orde is en dat de coureur op tijd in Japan zal zijn voor zijn verplichtingen op vrijdag.

Voor Fernando komt het nieuws in een sportief lastige fase. Aston Martin kende een moeizame start van 2026 en Fernando gaf eerder zelf al aan dat de auto nog tekortkomt, al blijft hij vertrouwen houden in de toekomst van het team.

Bekijk ook:

BEELD: ANP