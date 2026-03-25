Fernando Alonso wordt vader en reist later af naar Japan voor F1

Tekst: Denise Delgado

25/03/2026

Babynieuws in de Formule 1-wereld: Fernando Alonso wordt vader. De Spanjaard reist daardoor pas later af naar Japan en slaat donderdag de mediadag voor de Grand Prix in Suzuka over. Vrijdag wordt hij wel gewoon op het circuit verwacht.

De tweevoudig wereldkampioen komt op vrijdag overigens niet in actie tijdens de eerste vrije training. Aston Martin had al aangekondigd dat rookie Jak Crawford in dat sessieonderdeel zijn plaats inneemt. Over de precieze reden van Fernando’s latere aankomst doet het team verder geen uitspraken. Spaanse media meldden eerder dat de geboorte rond maart 2026 wordt verwacht.

Lees ook: Max Verstappen vader geworden: ‘Ons mooiste cadeau’

Fernando zelf heeft dat nieuws voor zover bekend niet publiekelijk bevestigd. Daarom houdt Aston Martin het ook bij een korte verklaring, waarin alleen staat dat alles in orde is en dat de coureur op tijd in Japan zal zijn voor zijn verplichtingen op vrijdag.

Voor Fernando komt het nieuws in een sportief lastige fase. Aston Martin kende een moeizame start van 2026 en Fernando gaf eerder zelf al aan dat de auto nog tekortkomt, al blijft hij vertrouwen houden in de toekomst van het team.

Uit andere media

Party Denkend Aan Holland André van Duin en Janny van der Heijden

‘Animal Crackers’ keert terug in nieuw programma André van Duin en Janny van der Heijden
Weekend Esmee Het Kinderziekenhuis

Kleine Esmée (1) uit Het Kinderziekenhuis overleden: ‘Veel te vroeg’
Vriendin

Désirée: ‘Een aantal weken staat er een groot kruis in mijn agenda’
Sante Paaseitjes Aankomen

Zóveel paaseitjes moet je eten om één kilo aan te komen
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

