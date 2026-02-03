Jada Borsato ziet ouders beter in hun vel zitten: ‘Koesteren geen wrok’

Jada Borsato (23) merkt dat de rust terug is bij haar ouders, sinds haar vader Marco is vrijgesproken. Ze vertelt aan Weekend: ’Ik merkte dat het ook bij mama z’n tol eiste. Ze is héél dankbaar voor de goede afloop. Ik denk dat er, misschien deels onbewust, een heel stuk stress bij haar is weggehaald.’

Als Weekend vraagt of Marco Borsato sinds de uitspraak is veranderd, vertelt Jada Borsato dat het beter gaat. ‘Ik zie dat hij beter in zijn vel zit. Er is bij ons allemaal een last van de schouders afgevallen. Het is eindelijk klaar, hij heeft rust. Althans, rust, er wordt natuurlijk nog steeds superveel over hem gezegd. Maar gelukkig nu wel voor een heel groot deel positief.’

Steun van BN’ers achter de schermen

Dat de media en sommige BN’ers Marco nu weer publiekelijk omarmen, ziet ze niet zo: ‘ Er zijn ook veel mensen, waar de buitenwereld niets van weet, die ons privé veel steun hebben gegeven. En daarnaast koesteren wij absoluut geen wrok, dat soort personen zijn wij niet. Dus nee, zo kijk ik er niet tegenaan.’

Hoe het gezin omging met de situatie van Marco Borsato

Haar moeder was een grote steun voor Marco: ‘Zij heeft altijd gezegd: ’Ik blijf achter, naast, voor jou staan.’ Maar zij besefte ook: het was iets van papa, wat zij los moest laten. Ik denk dat zij dat sowieso al goed kon, gewoon doorgaan met haar eigen leven, naast dat er iets speelt wat ontzettend veel invloed op haar heeft.’ Zelf zorgde Jada er ook voor dat de situatie haar leven niet overnam: ‘Het heeft zéker papa zijn leven overgenomen, jarenlang. Maar ik wist: ik moet ondertussen door met mijn dingen, anders gaat het niet. Dus ik was er niet 24/7 mee bezig, dat zou ik ook niet trekken als ik het zo zwaar op me zou nemen.’

