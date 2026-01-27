Premiere Verliefd Op Curacaou Jada Borsato

Jada Borsato hoopt op comeback van vader Marco: ‘Zijn muziek had altijd moeten blijven draaien’

Tekst: Denise Delgado

27/01/2026

Jada Borsato (23) hoopt dat vader Marco Borsato (59) na zijn vrijspraak de muziek weer oppakt. De zangeres spreekt bij ‘RTL Boulevard’ over opluchting, rust en een mogelijke terugkeer.

Jada benadrukt dat het moment aan Marco is. Ze gunt hem vooral stilte na een zware periode. Intussen draait zijn muziek weer op de radio, tot vreugde van de familie.

Opluchting na uitspraak

‘Ik denk dat het nu te vroeg is om iets te zeggen over zijn carrière,’ zegt Jada. ‘Wellicht in de toekomst. Ik gun het hem enorm. Ik denk dat hij nu vooral wil genieten van het feit dat er even rust is.’

Sinds de vrijspraak is er vooral verlichting. ‘We zijn vooral heel erg opgelucht en blij met de uitspraak. Vanzelfsprekend.’ Volgens Jada zit Marco ‘een stuk beter in zijn vel’ en is ‘een enorme last van zijn schouders gevallen’.

Lees ook: Jada Borsato openhartig over pittige tijd

Muziek mag weer klinken

Dat radiozenders zijn nummers opnieuw draaien, stemt haar blij. ‘Zijn muziek is nog steeds prachtig. Ik vind dat die altijd had moeten blijven draaien, maar dat is mijn mening. Ik ben blij dat iedereen hem nu weer durft te omarmen.’

Lees ook: Marco Borsato heeft dochter Jada geholpen met muziek

Familie als anker

Jada prijst de steun thuis, zeker van moeder Leontine Ruiters. ‘Mijn ouders zijn nooit gestopt met liefdevol met elkaar omgaan en dat vind ik heel erg fijn. Dat kan niet iedereen zeggen met gescheiden ouders, dus daar ben ik heel dankbaar voor.’

Samen de studio in

Of Marco nieuwe muziek gaat uitbrengen, blijft open. Jada vervolgt wel haar eigen lijn: ‘Het voelt ook als het juiste moment om met iets te komen.’ Een duet met haar vader sluit ze niet uit: ‘Dat zou natuurlijk te gek zijn. Dat hoop ik ontzettend, maar dat is natuurlijk ook aan hem.’

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Tina Nijkamp gebruikt botox: ‘Ik heb een moeilijk gezicht’
Sylvie Meis is ‘heel gelukkig’ na breuk met Patrick Gruhn
AI-versie koning Filip misbruikt door oplichters
Mark Rutte eenzaamheid en het missen van ‘de voordelen van een relatie’

Uit andere media

Party Horoscoop

Horoscoop: Dit staat er in week 5 in de sterren geschreven

Deze horoscoop komt uit Party editie 5.
Vriendin koken

Wat eet je als je écht geen zin hebt om te koken?

Iedereen herkent het weleens: je hebt een lange dag gehad en totaal geen zin om boodschappen te doen of te koken. Je wilt wel iets eten, maar het moet vooral snel en makkelijk zijn. Geen paniek, wij zetten een paar opties op een rij die weinig moeite kosten en toch lekker zijn.
Weekend Royals Visit Nieuwpoort Samana Koning Filip

AI-versie koning Filip misbruikt door oplichters

Zelfs koning Filip is niet veilig voor deepfake: het Belgische OM waarschuwt voor neptelefoontjes, berichten en zelfs videogesprekken waarin oplichters zich voordoen als de koning of als inlichtingenchef Stéphane Dutron. Het doel: slachtoffers geld aftroggelen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise