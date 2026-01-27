Jada Borsato hoopt op comeback van vader Marco: ‘Zijn muziek had altijd moeten blijven draaien’

Tekst: Denise Delgado

Jada Borsato (23) hoopt dat vader Marco Borsato (59) na zijn vrijspraak de muziek weer oppakt. De zangeres spreekt bij ‘RTL Boulevard’ over opluchting, rust en een mogelijke terugkeer.

Jada benadrukt dat het moment aan Marco is. Ze gunt hem vooral stilte na een zware periode. Intussen draait zijn muziek weer op de radio, tot vreugde van de familie.

Opluchting na uitspraak

‘Ik denk dat het nu te vroeg is om iets te zeggen over zijn carrière,’ zegt Jada. ‘Wellicht in de toekomst. Ik gun het hem enorm. Ik denk dat hij nu vooral wil genieten van het feit dat er even rust is.’

Sinds de vrijspraak is er vooral verlichting. ‘We zijn vooral heel erg opgelucht en blij met de uitspraak. Vanzelfsprekend.’ Volgens Jada zit Marco ‘een stuk beter in zijn vel’ en is ‘een enorme last van zijn schouders gevallen’.

Muziek mag weer klinken

Dat radiozenders zijn nummers opnieuw draaien, stemt haar blij. ‘Zijn muziek is nog steeds prachtig. Ik vind dat die altijd had moeten blijven draaien, maar dat is mijn mening. Ik ben blij dat iedereen hem nu weer durft te omarmen.’

Familie als anker

Jada prijst de steun thuis, zeker van moeder Leontine Ruiters. ‘Mijn ouders zijn nooit gestopt met liefdevol met elkaar omgaan en dat vind ik heel erg fijn. Dat kan niet iedereen zeggen met gescheiden ouders, dus daar ben ik heel dankbaar voor.’

Samen de studio in

Of Marco nieuwe muziek gaat uitbrengen, blijft open. Jada vervolgt wel haar eigen lijn: ‘Het voelt ook als het juiste moment om met iets te komen.’ Een duet met haar vader sluit ze niet uit: ‘Dat zou natuurlijk te gek zijn. Dat hoop ik ontzettend, maar dat is natuurlijk ook aan hem.’

BEELD: ANP