Jada Borsato openhartig over pittige tijd

Tekst: Nicky Molendijk

Jada Borsato deelt openhartig dat de afgelopen tijd “mentaal echt heel pittig” is geweest. Het jarenlange wachten op de rechtszaak rond haar vader Marco Borsato heeft er toch wel flink ingehakt.

In een interview met het AD zegt Jada dan ook: “We weten allemaal dat het inmiddels al wel héél erg lang duurt. Mijn manier om daar zo goed mogelijk mee om te gaan was door er niet te veel over te lezen, en er niet te veel mee bezig te zijn”. Volgens Jada heeft het gezin elkaar door alle jaren heen wel heel erg gesteund.

Het gaat gelukkig “naar omstandigheden” goed met de familie, deelt Jada. “Dat de aandacht in de media een beetje is gaan liggen helpt wel mee. Dat is voor iedereens gemoedstoestand beter. Maar goed, het blijft uiteraard pittig. We hopen allemaal dat dit snel tot een positief einde komt.”

Komende zomer zal Jada optreden met liedjes van zichzelf en van haar vader. De zangeres zegt “nu nog te weinig eigen nummers” te hebben om een optreden mee te kunnen vullen. “Maar natuurlijk zeg ik er ook mee dat ik achter hem sta”, voegt ze toe. Over de muziek van haar vader zegt ze: “Niet iedereen durft zijn muziek te draaien of te zingen, op dit moment. Maar ik merk dat mensen er nog behoefte aan hebben. Ik vind het ontzettend mooi dat ik op deze manier de fantastische muziek die mijn vader gemaakt heeft kan eren.”