Marco Borsato heeft dochter Jada geholpen met muziek

Jada Borsato heeft bij het maken van haar muziek hulp gekregen van haar vader, Marco Borsato. Dat vertelt de 21-jarige zangeres aan RTL Boulevard. Vrijdag bracht ze haar eerste single Blik Op Jou uit.

“Hij is een man van details, dus hij heeft me heel erg geholpen wat betreft alle visuele dingen”, vertelt Jada. “Hij is altijd goudeerlijk, als hij iets wat ik heb gemaakt wat minder vindt, dan zegt hij het ook.”

Jada is blij met de kritiek van haar vader. “Hij weet waar hij het over heeft, dus zijn adviezen neem ik graag aan”, aldus de beginnend zangeres. “Ik ben het absoluut niet met alles eens, maar wel met veel dingen.”

Zaterdag deelde Jada dat ze veel negatieve reacties heeft gekregen op haar vader. De zanger wordt vervolgd voor ontucht, waarvan een toen 22-jarige vrouw in december 2021 aangifte deed. De vrouw beweert dat zij op minderjarige leeftijd is betast door de zanger en deed aangifte van “onzedelijke handelingen”.