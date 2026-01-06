Matthijs Van Nieuwkerk & Sven Hammond Bij Royal Park Live

Op het podium en nu óók hier: Matthijs van Nieuwkerk is terug

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/01/2026

Matthijs van Nieuwkerk meldt zich opnieuw, dit keer digitaal via Substack. Eerder kondigde hij al zijn terugkeer naar het podium aan met de voorstelling The Best Of Sven & Matthijs.

Met Substack kiest Matthijs van Nieuwkerk voor een persoonlijk platform en een directe lijn naar de lezer. Elke werkdag rond de middag werkt hij aan een kort, geordend overzicht. De toon is intiem, het doel praktisch.

Lijstjes op Substack van Matthijs van Nieuwkerk

‘Op bijna alle werkdagen stel ik om 12:00 uur orde op zaken; een lijstje. Voor een overzichtelijk leven in modern times. Huisvlijt. Zeer particulier, maar misschien heb je er ook wat aan.’, zo omschrijft Matthijs zijn eigen pagina. Het eerste lijstje van 2026 heet Drie maal Schuilen in schoonheid. Daarin deelt Matthijs drie schuilplaatsen die veel voor hem betekenen: De Noordzee, hondenogen en het vertalen van gedichten of nummers. Daarvóór plaatst hij een gedicht van Robert Hayden: Monets Waterlelies. Na enkele regels concludeert hij: ‘Hayden schuilt af en toe in schoonheid.’ Precies dat is wat hij ook doet en deelt.

De theatershow in vertrouwde stijl

De podiumterugkeer met The Best Of Sven & Matthijs is vormgegeven in de geest van Matthijs Gaat Door. Muziek, verhalen, een herkenbare cadans: daar ligt de continuïteit. De Substack is iets anders: een dagelijkse notitie, een momentopname, een persoonlijke ordening om 12:00 uur. Met beide creaties laat Matthijs zien de draad weer op te pakken.

