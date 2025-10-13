Introductie Radio Noordzee Prins Pieter-Christiaan

Pieter-Christiaan krijgt acteerkriebels na rol in Flikken Rotterdam

Tekst: Denise Delgado

13/10/2025

Na een kleine rol in ‘Flikken Rotterdam’ heeft prins Pieter-Christiaan (53) de smaak te pakken: hij zou graag nog eens een rolletje in een serie spelen. Dat vertelt hij in de ‘538 Ochtendshow’. In ‘Flikken Rotterdam’ speelde hij vrijdag een advocaat met een paar regels tekst, geregisseerd door zijn vriend Mark van Eeuwen.

Geen rocket science

“Ik heb ooit rechten gestudeerd, dus misschien is het dat,” grapte Pieter-Christiaan. “Wat wel zo is, het zijn maar twee zinnetjes, dat is ook geen rocket science, maar je moet wel veel oefenen en het moet vanuit meerdere hoeken gefilmd worden, dus je bent wel een hele ochtend bezig met zo’n scène hoor!”

Pieter-Christiaan doet graag weer mee

Hoewel hij nog geen specifieke serie op het oog heeft, smaakt het acteren hem duidelijk naar meer. “Ik heb wel tegen Mark gezegd van: als je nog eens een serie hebt, dan vind ik het wel leuk om mee te doen.” Eerder had hij ook een figurantenrol in De Slag om de Schelde, maar die rol haalde uiteindelijk de montage niet. “Dus we moesten het maar een keer opnieuw doen. En dit was er moeilijker uit te knippen, dacht ik.”

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

