Max Verstappen en Kelly Piquet brengen bezoek aan prins Albert van Monaco

Tekst: Lisa Manche

Samen poseren

Het was een bijzondere avond voor Max en Kelly. Ze arriveerden bij de receptie in het beroemde Oceanografisch Museum van Monaco, een locatie met uitzicht op de Middellandse Zee. Op een foto is te zien hoe prins Albert en prinses Charlène samen met Max en Kelly poseren.

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Grand Prix van Monaco

De avond staat in het teken van de 83e Grand Prix van Monaco die dit weekend plaatsvindt. Deze Formule 1-race wordt gereden in de straten van het prinsdom. Prins Albert is groot liefhebber van de autosport en is enorm betrokken bij de jaarlijkse race.

Thuiswedstrijd

Voor Max Verstappen is de race een ‘thuiswedstrijd’. Hij woont al jaren in Monaco en is een van de bekendste inwoners van het prinsdom. Het is niet de eerste keer dat Max en prins Albert elkaar ontmoeten. In 2023 overhandigde de prins Max een trofee voor het winnen van de Grand Prix. Zijn vrouw Charlène was daar ook bij.