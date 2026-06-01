Zien! Zó vierden Max Verstappen en Kelly Piquet de eerste verjaardag van hun dochter

Tekst: Ruth Smeets

Max Verstappen (28) kon onlangs sportief weer iets vieren met zijn eerste podiumplek van het seizoen, maar thuis was er kort daarvoor al een veel groter feestje. Zijn dochter Lily werd op 25 mei 1 jaar.

Voor Max Verstappen was het de eerste keer dat hij de verjaardag van zijn kind vierde. Al vierde hij de afgelopen jaren ook de verjaardagen van Penelope, de dochter die zijn partner Kelly Piquet eerder kreeg.

Max Verstappen en Kelly Piquet kijken terug op bijzonder feest

Kelly blikt ruim een maand later nog altijd met veel plezier terug op het feest. Op Instagram deelt ze opnieuw foto’s van de verjaardag van Lily. Daarbij schrijft ze: ‘Een paar weken geleden vierden we de eerste verjaardag van onze lieve Lily in een bijzondere setting. Onze dochter zien groeien is één van de gelukkigste dingen in het leven. Laat de tijd alsjeblieft wat langzamer gaan’.

Feest met roze bloemen en ballonnen

Op de beelden is te zien dat er veel aandacht was besteed aan de aankleding. De tafel stond vol roze bloemen en kleine lekkernijen, terwijl groen-roze ballonnen boven het geheel hingen. Die kleuren leken dan ook het thema van het feestje te zijn. Ook de verjaardagstaart paste helemaal bij de sfeer van de dag. Lily kreeg een pastelgroene stapeltaart met witte bloemetjes en feeën. Ook deelde Kelly een zwart-witte gezinsfoto.

Hulp bij de aankleding

Uit het bericht van Kelly blijkt dat zij en Verstappen het feest niet helemaal zelf hebben ingericht. Het model bedankte verschillende bedrijven die hielpen met de decoratie en de verdere aankleding van het verjaardagsfeest.