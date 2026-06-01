Vincent Croiset heeft last van neuropathie en vraagt volgers om tips

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Vincent Croiset heeft last van neuropathie, een aandoening waarbij zenuwen beschadigd raken of niet goed functioneren. Dat deelt hij nadat eind 2025 bekend werd gemaakt dat hij kanker heeft.

In een video vertelt Vincent Croiset over de klachten die hij ervaart. Eerder deelde hij al bijwerkingen als huidverkleuring en dunner wordend haar. Nu komt daar een klacht aan zijn voeten bij.

Veel last van zijn voeten

Vincent zegt in de video: ‘Ik heb al een paar van mijn klachten, laat ik maar zeggen bijwerkingen, gedeeld: huidverkleuring, mijn haar wordt wat dunner, maar ik heb eigenlijk nog een klacht en dat is dat ik heel veel last heb van mijn voeten en dat noemen ze neuropathie.’ De acteur licht toe dat hij het vooral in zijn voeten merkt: ‘Dat houdt in dat ik de uiteindes, van mijn vingers heb ik het een beetje in, maar niet zo heel erg, maar vooral in mijn voeten. Ik voel eigenlijk de onderkant van mijn voeten helemaal niet.’

Op zoek naar tips

Volgens Vincent doet de neuropathie geen pijn, maar is het wel irritant. Hij probeerde zelf al acupunctuur en medicijnen, maar die lijken niet echt te werken. Daarom vraagt hij online aan zijn volgers of zij tips hebben.

Volgers delen ervaringen

In de reacties delen veel volgers met hetzelfde probleem wat bij hen werkte, terwijl anderen zeggen dat niets zal helpen. Een volger schrijft: ‘Mijn ex-schoonvader had neuropathie en die hebben we een keer een wietgummy gegeven, heeft 4 uur geen pijn gehad. Misschien fijn voor na een show!’ Vincent reageert daarop met een emoji en een klavertje vier.

Magnesiumbad en speciale sokken

Ook andere suggesties komen voorbij. Wanneer iemand speciale sokken voorstelt, vraagt Vincent welke sokken dat zijn en krijgt hij het antwoord in een privébericht. Op de tip om een magnesiumbad te nemen en veel te wandelen, reageert hij: ‘Dat doe ik al, is idd erg prettig!’

