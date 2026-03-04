Vincent Croiset positief over gezondheid en trouwplannen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vincent Croiset heeft na de première van De Opvolgers verteld dat hij zich, ondanks zijn kankerdiagnose, goed door de periode heen slaat. Tegelijkertijd kijken hij en Tina de Bruin uit naar hun bruiloft, die ze naar voren hebben gehaald.

Vincent Croiset sprak Shownieuws na afloop van de voorstelling, waarin hij die avond zichtbaar energiek op het podium stond. Hij vertelde over zijn gezondheid en de bruiloft die eraan komt.

Op het podium als antwoord op de vraag

Als gevraagd wordt hoe het met Vincent gaat, reageert hij met een verwijzing naar wat het publiek net heeft gezien. ‘Je hebt me zien springen, zien dansen, zien zingen, dus het gaat wel goed. Toch?’ Daarmee schetst hij een beeld van iemand die, ondanks alles, graag doorzet en blijft doen wast hij het liefste doet.

Bruiloft in april, klein nu en later groter

Vincent en Tina hebben de bruiloft naar voren gehaald vanwege zijn kankerdiagnose. Het stel zal in april officieel trouwen. Daarom feliciteert Shownieuws hem met het blije nieuws. Vincent noemt het een kleine ‘flitsbruiloft’, met het plan om het later grootser te vieren.

Tina: intiem, en toch iets om naar uit te kijken

Ook Tina zegt op de première dat het naar omstandigheden goed gaat, al vindt ze het jammer dat ze geen glazen bol hebben, ‘maar misschien ook wel niet’. Ze benadrukt dat de situatie voor alle mensen die het treft een gegeven is dat je erbij neemt en dat dit het leven soms heel verdrietig en zwaar, maar ook intens maakt. Over de bruiloft weet ze nog niet zoveel, omdat er nog veel moet gebeuren, maar ze verwacht een intieme setting met ringen en een etentje. Eén ding weet ze wel zeker: ‘Ik heb heel veel zin om met hem te trouwen. Dat wilden we al doen, maar nu… ik verheug me erop.’

De Opvolgers als decor van het gesprek

De Opvolgers is een familievoorstelling vol drama en hilariteit. Idee en spel komt van Titus Tiel Groenestege, Viggo Waas, Vincent, Maartje van de Wetering, Birgit Schuurman en een wisselende gastacteur, onder wie Peter Heerschop en Jelka van Houten. Het is precies die avond, na het spelen en het bewegen op het podium, dat Vincent zijn nuchtere conclusie over zijn gezondheid hardop kan maken.

