Zieke Vincent Croiset en Tina de Bruin gaan trouwen: ‘Datum naar voren gehaald’

Tekst: Denise Delgado

Tina de Bruin en Vincent Croiset gaan trouwen, en sneller dan gepland. In het AD vertelt Vincent dat ze hun trouwdatum naar voren hebben gehaald sinds hij bekendmaakte dat hij kanker heeft.

Het acteurskoppel is sinds 2015 samen en heeft een zoon, Teddy. Door Vincents ziekte krijgt hun huwelijk een extra betekenis. “We willen door de ziekte dingen geregeld hebben en hebben de datum naar voren gehaald”, zegt hij. Het stel zal in april officieel trouwen.

Aanzoek in Zanzibar

Vincent vroeg Tina afgelopen zomer ten huwelijk tijdens een vakantie in Zanzibar, op een plek die hem is bijgebleven. “Op een schitterende plek, The Rock Restaurant, waar je naartoe kunt lopen als het eb is, maar de boot moet nemen bij vloed”, vertelt hij. Met hulp van hun zoon Teddy werd er een dessert geregeld, met een bijzondere boodschap op het bord: “Wil je met me trouwen?”

Volgens Vincent was Tina ontroerd. “We hebben het goed samen, zijn erg gelukkig. Dat was ook het wrange toen de diagnose kwam: het ging zo lekker. Met elkaar, met ons gezin, het werk. ‘Wat overkomt ons nu?’, dachten we. Nu plukken we de dag, denken we niet te veel vooruit en doen we waar we gelukkig van worden.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP