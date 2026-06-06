Dit is de partner van Richard Groenendijk

Tekst: Lisa Manche

Richard Groenendijk heeft het druk: binnenkort speelt hij zijn eigen theatershow, hij tourt door Nederland met de musical ‘Hairspray’ en hij heeft een podcast samen met Fred van Leer. Wie wacht hem na een lange werkdag thuis op?

Sinds 2011 samen

Richard Groenendijk is sinds 2011 samen met zijn partner Marko Senda. De twee gaven elkaar in 2019 het jawoord en hebben naar eigen zeggen nooit ruzie. In een interview met Margriet vertelde Richard: ‘Je leest wel eens in de bladen dat je goed ruzie moet maken, maar we houden daar allebei niet van.’

Volgens de cabaretier is het belangrijk om elkaar voldoende ruimte te geven. ‘Er is van beide kanten een rotsvast vertrouwen in onze relatie en we laten elkaar ook vrij’.

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Geen ‘bad boy’

Voordat hij Marko leerde kennen, had Richard geregeld vriendjes die hij laveloos tussen de geparkeerde auto’s weg moest halen. Over zijn ontmoeting met Marko vertelt Richard in Story dat hij hem een zachte en lieve jongen vond. ‘Actrice Lone van Roosendaal is een goede vriendin van mij en die zei meteen: ‘Wat een leuke vent zeg: eindelijk!’ Ik vertelde meteen dat ik niet wist wat ik ermee aan moest omdat ik op foute mannen viel. Zij zei: ‘Laten we die term nu eens ontleden. Een ‘bad boy,’ denk je nu echt dat je daar de rest van je leven gelukkig mee gaat worden?’ En daar had ze eigenlijk een heel goed punt, besefte ik op dat moment. Tot op de dag van vandaag ben ik haar daar dankbaar voor.’

Taboe

Marko heeft een Bosnische afkomst. Homoseksualiteit zit daar volgens Richard in de taboesfeer. ‘Maar ik kom van Goeree-Overflakkee. Daar is het ook niet makkelijk als homo. Marko’s vader zei, toen hij voor het eerst naar een voorstelling van mij kwam kijken: Ik heb er een zoon bij. Hoe mooi is dat!’