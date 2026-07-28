Dochter Tom Cruise verandert achternaam

Tekst: Lisa Manche

De dochter van Tom Cruise en actrice Katie Holmes heeft officieel een opvallende stap gezet: Suri Cruise gebruikt niet langer de achternaam van haar vader. Volgens Amerikaanse media gaat de 20-jarige voortaan door het leven als Suri Noelle.

Naamsverandering

Suri studeert aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh en registreerde zic in oktober 2024 als kiezer in het district Allegheny County. Omdat kiezersregistratie in de Verenigde Staten onder de wettelijke naam gebeurt, geldt dit als een sterke aanwijzing dat de wijziging officieel is doorgevoerd. Dat melden onder meer People, Entertainment Weekly en InStyle.

Eerbetoon aan haar moeder

Opvallend is de keuze voor Noelle. Dat is de tweede naam van haar moeder, die voluit Katie Noelle Holmes heet. Suri is sinds 2012 na de scheiding van haar ouders, bij haar moeder opgegroeid.

De nieuwe naam dook overigens al eerder op. Tijdens haar afstuderen aan de LaGuardia High School in New York in juni 2024 gebruikte ze ook al de naam Suri Noelle.

Jarenlange afstand tussen vader en dochter

Tom Cruise en Katie Holmes trouwden in 2006 en gingen in 2012 uit elkaar. Sindsdien woont Suri bij haar moeder in New York. Over de relatie tussen Cruise en zijn dochter wordt al jaren gespeculeerd. Amerikaanse media melden dat de twee al lange tijd niet meer samen in het openbaar zijn gezien.

In 2018 zou de acteur zijn dochter al 2000 dagen niet gezien hebben.