Tom Cruise vertrekt uit Londense penthouse na gewapende overval

Een plotseling vertrek voor Tom Cruise. De acteur (63) heeft zijn penthouse in het chique Knightsbridge verlaten vanwege veiligheidszorgen. Britse media melden dat zijn vertrek volgde op een gewapende overval op een nabijgelegen Rolex-winkel.

Bij de overval zouden zes verdachten zes personeel en omstanders met onder meer machetes bedreigden. Er raakte niemand gewond. Maar voor Tom reden genoeg om zijn verhuisdozen te pakken.

Personeel van het appartementencomplex zou verrast zijn door de snelheid waarmee de verhuizing werd geregeld. Verhuisdozen werden uit het penthouse gedragen; of de woning is verkocht, is niet bevestigd. Het besluit lijkt in elk geval ingegeven door de recente reeks overvallen op juweliers in Londen, met incidenten onder meer in Richmond en Shepherd’s Bush.

