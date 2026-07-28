Adviseur koning Charles vertrekt: op zoek naar een opvolger

Tekst: Lisa Manche

Koning Charles (77) zal een vacature voor de rol van adviseur moeten openen. Zijn huidige adviseur Clive Alderton (59) vertrekt namelijk na elf jaar.

Adviseur

Clive Alderton werkt al sinds 2006 voor de Britse koninklijke familie, waarvan hij nu elf jaar de adviseur van Charles is. Hij stond de koning bij tijdens de kroning, maar ook tijdens moeilijke momenten, zoals de betrokkenheid van Andrew in de Epstein-files.

Dankbaar

Charles en Camilla hebben via een woordvoerder laten weten dat ze Clives erg dankbaar zijn voor zijn grote steun en wijze raad door de jaren heen. Ook benoemen ze zijn loyaliteit die zal zorgen voor een soepele overgang naar zijn opvolger.

Meer tijd met gezin

Clive zal in de zomer van 2027 zijn werkzaamheden neerleggen, zodat de koning genoeg tijd heeft om een opvolger te vinden. Na zijn vertrek wil hij meer tijd doorbrengen met zijn gezin.