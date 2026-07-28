Koning Charles en koningin Camilla - Getty Images

© Getty Images

Adviseur koning Charles vertrekt: op zoek naar een opvolger

Tekst: Lisa Manche

28/07/2026

Koning Charles (77)  zal een vacature voor de rol van adviseur moeten openen. Zijn huidige adviseur Clive Alderton (59) vertrekt namelijk na elf jaar. 

Adviseur

Clive Alderton werkt al sinds 2006 voor de Britse koninklijke familie, waarvan hij nu elf jaar de adviseur van Charles is. Hij stond de koning bij tijdens de kroning, maar ook tijdens moeilijke momenten, zoals de betrokkenheid van Andrew in de Epstein-files. 

Dankbaar

Charles en Camilla hebben via een woordvoerder laten weten dat ze Clives erg dankbaar zijn voor zijn grote steun en wijze raad door de jaren heen. Ook benoemen ze zijn loyaliteit die zal zorgen voor een soepele overgang naar zijn opvolger. 

Koning Charles Getty Images
Lees ook Hoe was de hereniging tussen koning Charles en zijn kleinkinderen Archie en Lilibet?

Meer tijd met gezin

Clive zal in de zomer van 2027 zijn werkzaamheden neerleggen, zodat de koning genoeg tijd heeft om een opvolger te vinden. Na zijn vertrek wil hij meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

Uit andere media

Vriendin Christina Curry

Christina Curry laat voor het eerst haar dochtertje zien: ‘You are so loved’
Party Christina Curry ANP

Christina Curry deelt dochter Cleo eindelijk zelf: ‘We wilden het zelf bekend gaan maken’
Weekend Karine Winter Vol Liefde - screenshot RTL

Karine uit Winter Vol Liefde gaat nieuw televisieavontuur aan: ‘Ik word dakloos’
Sante Boodschappen (3)

Slimmer én sneller boodschappen doen? Met deze 18 tips lukt het
Meer van Lisa