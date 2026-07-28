Patricia Paay emotioneel na geboorte kleindochter

Tekst: Lisa Manche

Patricia Paay heeft een traantje moeten wegpinken toen ze haar kleindochter Cleo voor het eerst vasthield. Ze vertelt over het bijzondere moment in De Telegraaf.

‘Ontzettend goed’

Patricia’s dochter Christina Curry, beviel vorige week van een dochter, die de naam Cleo draagt. Patricia laat weten dat haar dochter het ‘ontzettend goed’ doet. ‘[De eerste dagen zijn even wennen, maar uiteindelijk vindt iedere moeder haar eigen weg. Het belangrijkste vind ik dat die kleine meid opgroeit in een liefdevol gezin en uitgroeit tot een zelfverzekerde, lieve en gelukkige jonge vrouw.’

Traantje weggepinkt

Toen de oud-zangeres haar kleindochter voor het eerst zag, hield ze het niet droog. ‘Zulke kleine handjes, kleine teentjes en zo mooi. Ik heb daar wel een traantje om gelaten’, vertelt ze. Ze laat weten dat de geboorte van haar eigen dochter en kleindochter toch wel de meest bijzondere momenten uit haar leven zijn.

Patricia kijkt uit naar al het moois wat de familie nog te wachten staat. ‘De verjaardagen, feestdagen en gewoon veel tijd met elkaar doorbrengen als familie. Dat zijn uiteindelijk de gelegenheden die het meest waardevol zijn.’

Opa Adam

Kersverse opa Adam Curry, liet eerder in zijn podcast weten dat zijn dochter vorige week is bevallen. De in de Verenigde Staten wonende podcastmaker vertelde dat de bevalling 24 uur duurde en dat Cleo om 10:08 uur ‘Rotterdamse tijd’ werd geboren. Hij wil binnen een week of twee naar Nederland komen om zijn kleindochter te ontmoeten.

BRON: DE TELEGRAAF