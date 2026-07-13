Hoe was de hereniging tussen koning Charles en zijn kleinkinderen Archie en Lilibet?

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles (77) is vrijdag na vier jaar opnieuw samengekomen met zijn kleinkinderen Archie (7) en Lilibet (5). Prins Harry (41) en Meghan Markle (44) namen hun kinderen mee naar Highgrove House in Gloucestershire, waar koning Charles en koningin Camilla het gezin ontvingen.

Buckingham Palace liet weten dat het bezoek vrijdagmiddag plaatsvond. De ontmoeting bleef volledig buiten de openbaarheid. Er worden geen beelden gedeeld en volgens betrokkenen ging het om een ‘privé-familiegelegenheid’.

Langverwacht weerzien tussen koning Charles en zijn kleinkinderen

Koning Charles zag Archie en Lilibet voor het laatst in juni 2022. De kinderen waren toen met hun ouders in Groot-Brittannië vanwege het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Voor koning Charles was dat tevens de eerste keer dat hij Lilibet ontmoette. Een bron omschreef dat moment destijds als ‘heel emotioneel’ en zei: ‘Het was heel bijzonder om tijd met hem door te brengen. Hij had Lilibet, zijn kleindochter, nog niet ontmoet, en dus was het heel emotioneel om haar voor het eerst te ontmoeten. Het was iets prachtigs.’

Meghan Markle weer in Groot-Brittannië

Voor Meghan is het haar eerste bezoek aan Groot-Brittannië in vier jaar. Zij reisde samen met Archie en Lilibet naar het land om zich bij prins Harry te voegen. Het gezin verhuisde enkele jaren geleden naar Californië, toen prins Harry en Meghan hun werkzaamheden voor het Britse koningshuis neerlegden. In eerste instantie werd gedacht dat Meghan aanwezig zou zijn bij een bijeenkomst rond de Invictus Games in Birmingham. Vanwege zorgen over haar veiligheid zag zij daar uiteindelijk van af. Meghan en de kinderen zullen tijdens het bezoek ook niet in het openbaar verschijnen.

Geen hereniging met prins William

Prins Harry woonde eerder die dag activiteiten bij rond de Invictus Games. Koning Charles bracht intussen een bezoek aan Oxfordshire. Prins William was in Windsor voor een liefdadigheidspolowedstrijd, samen met prinses Catherine. Voor zover bekend staat er geen ontmoeting tussen de broers Harry en William gepland. Het besloten bezoek aan koning Charles en koningin Camilla is daardoor een zeldzaam familiemoment, na jaren waarin de onderlinge verhoudingen binnen de koninklijke familie gespannen waren.