Even gluren: in dít huis in Malibu zou prinses Diana gaan wonen met William en Harry

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Diana zou vlak voor haar dood hebben nagedacht over een leven buiten Engeland. Volgens verschillende mensen die dicht bij haar stonden, speelde vooral de Verenigde Staten een belangrijke rol in haar toekomstplannen.

Na haar scheiding van koning Charles zocht Diana naar een nieuwe invulling van haar leven. Ze reisde voor goede doelen, zette zich in tegen landmijnen en groeide uit tot een wereldwijde beroemdheid. Een verhuizing naar Los Angeles zou haar nog verder hebben losgemaakt van het Britse koningshuis.

Dodi Fayed kocht landgoed aan zee

In de zomer van 1997 kreeg Diana een relatie met Dodi Fayed. Rond diezelfde periode kocht Dodi volgens Vanity Fair een groot huis in Malibu, aan de Pacific Coast Highway. Het landgoed lag bij Paradise Cove en had onder meer zes slaapkamers, een gastenverblijf, een tennisbaan, een zwembad, directe toegang tot het strand en een sculptuurstudio. Het terrein behoorde eerder toe aan Julie Andrews en haar man Blake Edwards. Daarna kwam het in handen van financier Edward Sacks, die het bestaande huis liet afbreken en er een nieuwe villa liet neerzetten. Ontwerper Ron Wilson, die ook voor Cher werkte, noemde het huis ‘iets chiquer dan Spaans, meer Toscaans van gevoel, een mediterrane casa colonica met uitzicht op de Stille Oceaan.’

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Malibu Calif The Malibu Home Of The Late Dodi Fayed. Bron: Getty Images

Malibu Ca Home Of Late Princess Diana & Dodi Al Fayed Photo: Ann Suma / Gamma L

Concrete verhuisplannen

Voormalig butler Paul Burrell vertelde in 2003 aan Good Morning America dat Diana het huis in Malibu serieus als nieuwe woning zag. Volgens Paul waren de plannen al besproken. ‘Een prachtig huis… ik heb alle plannen ervoor gezien. Het zou in Malibu zijn,’ zei hij daarover. Paul vertelde ook dat hij samen met prinses Diana op de grond naar de plattegronden had gekeken. ‘Ik heb de plannen gezien. We zaten op de grond, met alle kaarten en de indeling van het huis uitgespreid voor ons.’ Volgens hem dacht Diana dat haar zoons prins William en prins Harry in Amerika een vrijer leven konden leiden. Over dat nieuwe begin zou ze volgens Paul hebben gezegd: ‘Dit is ons nieuwe leven, wordt het niet geweldig? Denk aan de levensstijl voor de jongens. Niemand oordeelt hier in Amerika, je hebt hier geen klassensysteem, je hebt hier geen establishment.’

Prinses Diana wilde niet voor de camera staan

Ook stemcoach en vertrouweling Stewart Pearce vertelde later dat prinses Diana een toekomst in de Verenigde Staten overwoog. Volgens Stewart wilde de prinses geen actrice worden, maar was ze wel geïnteresseerd in werk achter de schermen. Californië zou haar de ruimte hebben gegeven om die plannen verder te onderzoeken. Volgens mensen uit haar omgeving bleef prinses Diana vooral aan Engeland verbonden door William en Harry, die daar naar school gingen. Haar zus Lady Sarah McCorquodale en vriendin Lúcia Flecha de Lima zouden eveneens hebben verteld dat Diana een verhuizing naar het buitenland in gedachten had. In augustus 1997 kwamen prinses Diana en Dodi Al Fayed om het leven bij het auto-ongeluk in Parijs. Het huis in Malibu werd een jaar later verkocht.