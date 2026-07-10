Prins William en prinses Catherine ‘diep bedroefd’ door overlijden Bonnie Tyler

Tekst: Lisa Manche

Prins William (44) en prinses Catherine (44) hebben gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler (75). Op het gezamenlijke Instagram account van de prins en prinses delen ze een bijzondere foto.

‘Diep bedroefd’

Prins William laat weten ‘diep bedroefd’ te zijn door het overlijden van Bonnie Tyler. Bij het bericht in zijn Instagram Story plaatst de prins een foto samen met de popster, toen zij elkaar in 2023 ontmoetten in Windsor Castle.

‘Deze trotse Welshe icoon, met haar buitengewone stem en onvergetelijke muziek, heeft miljoenen mensen over de hele wereld geraakt en zal generaties lang blijven inspireren’, voegt William toe.

‘Dankjewel voor de muziek’

William laat weten dat zijn gedachten en die van zijn vrouw zijn bij Bonnies man, familie, vrienden en iedereen die van haar hield. Hij sluit zijn bericht af met de woorden ‘Diolch am y gerddoriaeth’, wat Welsh is voor ‘dankjewel voor de muziek’.

Ontmoeting Bonnie en William

Bonnie vertelde in 2023 over haar ontmoeting met prins William. Zij ontving destijds een award voor haar muzikale carrière. ‘Het is een enorme eer, echt geweldig, om deze MBE-onderscheiding uit handen van de Prins van Wales te mogen ontvangen. Het is een heel bijzondere dag, een die ik nooit zal vergeten. Ik ben ontzettend blij’, vertelde ze.