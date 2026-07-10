Tobias Camman deelt foto van overleden broer: ‘Bijzonder lastig’

Tekst: Lisa Manche

Na de uitzending van ‘Het Perfecte Plaatje op Reis’ waarin Tobias Camman geëmotioneerd vertelde over zijn overleden broer, heeft hij voor het eerst een foto van hem gedeeld.

Fotografieopdracht

Tijdens de zevende aflevering van ‘Het Perfecte Plaatje op Reis’ kregen de kandidaten de opdracht om foto’s te maken in Friendship Village, een opvanglocatie waar jongeren en kinderen wonen met aandoeningen als gevolg van de Vietnamoorlog. Tobias raakte geëmotioneerd door de plek, omdat zijn broer ook een beperking had.

Aanstaren

Tobias vertelde dat zijn broer het verschrikkelijk vond als mensen hem aanstaarden. Hierdoor vond Tobias het een moeilijke opdracht. ‘Het voelt zo verkeerd om foto’s te maken van iemand met een beperking.’

Gezicht erbij

Op Instagram deelt Tobias een jeugdfoto waar hij samen met zijn broer Gijs op staat. Het is volgens hem een ‘eigen gelukkige herinnering’ aan zijn broer. De presentator vindt het moeilijk om het over zijn broer te hebben, omdat hij ‘mensen niet op wil zadelen met het ongemak van hoe ze hier nou op moeten reageren.’ Toch deelt hij de foto. ‘Ik heb nu al twee keer op nationale televisie zitten grienen, dan geef ik jullie er ook graag een gezicht bij’.