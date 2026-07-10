Antine uit Winter Vol Liefde weer gelukkig in de liefde

Tekst: Lisa Manche

Antine, die eerder meedeed aan Winter Vol Liefde, is weer gelukkig in de liefde. Na een roerige periode waarin haar relatie met Mike Hansler strandde, deelt ze dat er een nieuwe man is in haar leven.

Scoop

In een video van Omrop Fryslân krijgt Antine een zomerpakket aangeboden. Ze hoopt dat er een waaier of pet in zit voor wat verkoeling op warme dagen. Maar als de verslaggever grapt dat er misschien ook wel een leuke man in zit, antwoordt ze dat ze een scoop heeft.

Lang geduurd

Antine lacht dat ze inmiddels een leuke man heeft gevonden. ‘Het heeft heel lang geduurd. Maar het is nu sinds een paar maanden heel leuk met iemand’, vertelt ze.

Cadeau

Als Antine het pakket opent, ziet ze dat er een suikerbrood in zit. Daarbij zit een bord met de tekst: ‘jij bent de boter op mijn suikerbrood’. Antine laat weten dat het cadeau ‘perfect’ uitkomt. ‘Die kan ik nu aan hem geven.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

De nieuwe liefde van Antine is gekomen na een pittige tijd. Haar breuk met Mike Hansler zorgde voor veel ophef. Meer daarover bekijk je hier.