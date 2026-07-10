Meghan Markle en kinderen reizen toch naar Verenigd Koninkrijk

Tekst: Lisa Manche

Prins Harry (41) is momenteel in het Verenigd Koninkrijk om de ‘Invictus Games’ te promoten. Lang was onduidelijk of zijn vrouw Meghan Markle (44) en hun twee kinderen mee zouden reizen. Maar uit nieuwe berichtgeving van Britse media blijkt dat de rest van het gezin ook in het vliegtuig stapt.

Harry in zijn thuisland

Prins Harry is weer even in zijn thuisland om de Invictus Games, die volgend jaar in Birmingham plaatsvinden, te vieren. Hij vervult daarbij verschillende taken voor goede doelen, waaronder een bezoek aan een kinderziekenhuis.

Niet bij publieke evenementen

Meghan Markle, zoon Archie (7) en dochter Lilibet (5) zouden aanvankelijk met Harry meereizen, maar dat ging toch niet door, omdat ze geen politiebescherming kregen. Meghan zou eigenlijk woensdag met haar man meegaan naar het kinderziekenhuis. Er is nu besloten dat zij bij geen enkel publiek evenement aanwezig zal zijn.

Verloren rechtszaak

Het is een lastige week voor Harry, want de rechter besloot hem geen gelijk te geven in de rechtszaak tegen een uitgeverij van verschillende Britse tabloids. Hij beschuldigde de uitgever van onder meer privacyschending. De prins was het oneens met de uitspraak.

BRON: HELLO MAGAZINE