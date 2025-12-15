Afvaller Expeditie Robinson reageert geschokt op uiterlijk: ‘Vadsige kleuter’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tobias Camman viel zondag af in Expeditie Robinson. ‘Eindelijk’, want de deelnemer gaf al langer aan dat hij naar huis wilde. Vlak voor de halve finale werd hij eruit gestemd. Nu het zover is, mag hij ook voor het eerst in de spiegel kijken.

Tobias Camman schrikt van wat hij in de spiegel ziet. Hij herkent zichzelf amper na Expeditie Robinson. Daarna volgen de cijfers op de weegschaal, die het verhaal onderstrepen. Toch overheerst opluchting: zijn passie ‘eten’ mag nu weer bovenaan de prioriteitenlijst staan.

Uiterlijk na Expeditie Robinson

Het eerste wat Tobias roept als hij in de spiegel kijkt is: ‘Een kinderlichaampje! Er is niks van over.’ Zijn aandacht gaat direct naar zijn gezicht: ‘Die verwilderde kop. Hoe ik uit mijn ogen kijk, een soort van havik.’ De conclusie is komisch geformuleerd: ‘Ik heb een hele oude kop gekregen en die is op een puberlichaampje gezet.’ Hij herkent zichzelf niet en vergelijkt de ervaring met het kijken naar een deepfake: ‘Dat er een ander gezicht met jouw stem aan het praten is.’

De cijfers op de weegschaal

Tobias vertelt dat hij voor het programma was aangekomen en toen 86 kilo woog. Nu is dat 77,3 geworden, bijna 9 kilo eraf dus. De vergelijking blijft onverbiddelijk: ‘Dat is een kleuter. Een dikke, vadsige kleuter is dat.’ Ondanks de schrik stemt het vooruitzicht op eten hem meteen positief. Tobias weet al in welke restaurants hij gaat aanvallen en besluit met een knipoog: ‘Dan kan papa lekker een extra bordje bijbestellen.’

FOTO: JASPER SUYK