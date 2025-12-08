Expeditie Robinson berispt kijkers: ‘Reacties die te ver gaan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op het Instagramaccount van Expeditie Robinson grijpt de redactie in na weken vol haatreacties richting een deel van de kandidaten. In een opvallende boodschap worden volgers aangesproken op de toon in de commentsectie en eraan herinnerd dat het programma een spel is.

De ophef ontstond nadat een groep deelnemers besloot intensief samen te werken om in het spel te blijven. Sterke spelers als Churandy Martina en Nordin Blessing werden daarbij doelwit en gaandeweg leverde die strategie, waarbij er soms ook wordt bedrogen, steeds meer frictie op. De kijker schaart zich zichtbaar achter Nordin en Churandy en reageert fel op alles wat daartegenin gaat.

Kijkers steunen Nordin en Churandy

De complotachtige manier van spelen heeft grote gevolgen binnen de groep. Vincent Croiset besloot het programma te verlaten toen hij kon uittellen wanneer er op hem gestemd zou worden om het eiland te verlaten. Zo voorkwam hij dat de stemming op de Eilandraad doorging en gaf hij Churandy een extra kans. Ook Nordin keerde zich tegen de tactiek nadat hij hoorde hoe Twan Kuyper voor de gek werd gehouden voordat hij eruit werd gestemd. Hij zwoer wraak en heeft die inmiddels ook gekregen. Toen deelnemer Kevin Hassing het spel moest verlaten, werd er op sociale media massaal gejuicht.

Haatreacties op Amijé en Kevin

Waar een groot deel van de kijkers zich achter Nordin en Churandy schaart, krijgen vooral de andere kampleden de wind van voren. Met name Amijé Roos en Kevin krijgen het zwaar te verduren in comments en posts. Mensen die het opnemen voor het andere team worden fel aangevallen in de reacties. Volgens het programma gaan veel van die berichten verder dan meeleven met de deelnemers en slaan ze om in pure haat. Daar heeft de redactie van Expeditie Robinson nu genoeg van.

Instagramboodschap: ‘Reacties die te ver gaan’

Bij een afbeelding met tekst schrijft het programma: ‘We gaan de laatste weken Expeditie in. We zien dat jullie meeleven, maar blijf respectvol naar anderen.’, gevolgd door een uitgebreidere boodschap in de post zelf. In de afbeelding staat: ‘We zien dat jullie dit seizoen weer massaal kijken, genieten van het spel en meeleven met de expeditieleden. Het spel wordt volop gespeeld. Daar mag iedereen natuurlijk iets van vinden. Helaas zien we de laatste weken ook haat in onze commentsectie. Reacties die verder gaan dan meeleven. Reacties die te ver gaan. We willen jullie daarom graag herinneren aan iets belangrijks: het is een spel. We gaan de laatste weken Expeditie in. Laten we er samen voor zorgen dat het spannend, leuk en vooral respectvol blijft.’ De reacties onder het bericht zijn grotendeels negatief: veel kijkers leggen de verantwoordelijkheid voor de verharding juist bij de makers van het programma.

