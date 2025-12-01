Kevin Hassing biedt excuses aan na hoog opgelopen gemoederen in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

De eilandraad in Expeditie Robinson liep dit keer uit op een flinke botsing, met een verrassende uitslag als gevolg. Een strategisch plan rond een immuniteitsmunt mislukte, waarna de onderlinge irritaties openlijk naar boven kwamen.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de aflevering van Expeditie Robinson die op 29 november werd uitgezonden

Uiteindelijk moest Kevin Hassing het eiland verlaten, maar niet zonder een beladen nasleep. De spanning hing al dagen in de lucht doordat Nordin Blessing telkens doelwit was, maar zichzelf steeds overeind hield. Ook nu leek hij vooruit te denken. Wat begon als een gezamenlijke zet om hem onder druk te zetten, draaide uit op een avond vol verwijten en een onverwachte exit.

Nordin Blessing naar huis

Kevin en Amijé Roos van der Laan spraken af dat zij zouden doen alsof er meerdere stemmen op hem gingen, om zo het gebruik van de immuniteitsmunt uit te lokken. Mátyás Bittenbinder en Camiel Kesbeke moesten daarin meegaan. Zij gaven echter aan dat Tobias Camman hun echte doelwit was. Toen Nordin voorstelde dat zij ieder twee stemmen daarvoor zouden gebruiken, weigerden Mátyás en Camiel mee te bewegen. Voor Nordin betekende dat geen zekerheid dat er meer stemmen op Tobias zouden gaan dan op hemzelf. Er stond meer dan alleen zijn deelname op het spel: hij wilde in het programma blijven om wraak te nemen voor Twan Kuyper, die eerder vertrok na een misleiding waarbij vooral Kevin een sleutelrol had.

Tekst gaat verder onder video waarin Kevin kijkersvragen beantwoordt:

Verrassende uitslag en felle woorden

Dat gevoel van wantrouwen klonk direct door toen Nordin bij aanvang zei: ‘Ik weet dat we met mensen zijn die het spel spelen dus afspraken zijn geen afspraken hier.’ Toch besloot hij zijn munt niet in te zetten. De stemming pakte totaal anders uit dan de meeste kandidaten verwachtten: met drie stemmen op Nordin, vier op Tobias, twee op Amijé en vijf op Kevin moest Kevin vertrekken. Geschokt, maar ook sportief, reageerde hij richting Nordin met: ‘Goed gedaan!’ Toch sloeg de sfeer snel om toen Amijé het debat opende over eerdere afspraken. Ondanks de argumenten van Nordin, voelde Kevin zich aangevallen: ‘Je noemt mij smerig, dit is net zo smerig. Ik waardeer je ervoor, maar ik wil niet van iets beschuldigd worden wat ik later terugkrijg van diezelfde persoon.’

Escalatie in Expeditie Robinson

Hij bood Nordin een boks aan als erkenning voor het spel, maar die werd teruggekaatst met: ‘Je vindt het toch smerig? Voor wat geef je dan een boks?’ Als Nordin nogmaals benoemt dat hij niet de bevestiging kreeg dat er vol op Tobias zou worden gestemd, onderbreken Amijé en Kevin hem. Amijé noemt het bullshit, waarop Kevin zegt dat hij het gewoon moet ‘ownen’. Churandy Martina vatte de situatie scherp samen: ‘Het hele ding is: Kevin moest een stukje van zijn eigen deeg terugkrijgen. Jij hebt dit met Twan gedaan.’ Kevin sloot af met: ‘Koekje van eigen deeg… jij eet zelf ook van dat deeg. We eten van hetzelfde deeg. That’s it.’ Pas toen hij alleen achterbleef, werd zichtbaar hoe hard het vertrek binnenkwam.

Tekst gaat verder onder video.

Excuses en zelfreflectie na afloop

In Expeditie Robinson: Aftertalk keek Kevin terug op zijn gedrag richting Twan en nam hij afstand van zijn eigen spel. Hij zei dat het hem als acteur makkelijk afging om iemand een vals gevoel van veiligheid te geven, maar besefte nu: ‘Dat je iets heel goed kan, wil niet zeggen dat je het moet doen. Dus ik ben hier een stap te ver in gegaan.’ Op het vliegveld stuurde hij Twan nog een bericht om het recht te zetten: ‘Hey Twan, het spijt me enorm hoe dat gegaan is. Ik hoop dat je oké bent.’ De reactie van Twan stelde hem gerust: ‘Ik ben helemaal oké. Ik woon in Amerika, ik ben wel vaker genaaid.’

FOTO: JASPER SUYK